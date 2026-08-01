Tak trener rywali podsumował Polaków po półfinale Ligi Narodów

Reprezentacja Polski stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Narodów. Siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia przed rokiem w finale wygrali z Włochami 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). W sobotę 1 sierpnia w półfinale tegorocznej edycji nie dali szans Słoweńcom. Wygrali 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Nie może nas więc dziwić, że trener Słoweńców Fabio Soli piał z zachwytu nad Biało-Czerwonymi.

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Polacy dali popis w półfinale Ligi Narodów. Trener rywali docenił

- Mieliśmy problemy we wszystkich aspektach gry w siatkówkę. Między nami a polskimi siatkarzami była ogromna różnica. Mają oni znakomitych zawodników. Jeśli chcemy rywalizować z taką reprezentacją, nasz średni poziom nie wystarczy. Musimy być tego świadomi. Na boisku musimy dać z siebie wszystko, grać na granicy możliwości, jeśli chcemy być konkurencyjni. Dzisiaj nawet nie próbowaliśmy tego zrobić. Możemy grać lepiej. Ponadto niektórzy zawodnicy nie są przyzwyczajeni do takiej presji i emocji. Oczywiście nie jestem zadowolony ani z wyniku, ani z tego, jak graliśmy - powiedział po meczu cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Zaiste, Polacy rozegrali genialny mecz. W ataku błyszczeli Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź , którzy przyćmili Roka Mozicia i Nika Mujanovicia. "Didżej obecny w hali w Ningbo miał nosa. Po drugim secie słychać było słynną piosenkę z filmu "Desperado". Tak, jak aktor Antonio Banderas rozprawiał się tam brutalnie z przeciwnikami, tak Polacy zrobili na parkiecie ze Słoweńcami" - komentowała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

Dyspozycja Polaków to dobry prognostyk przed siatkarską kulminacją tego roku. Przypomnijmy, że imprezą sezonu są wrześniowe mistrzostwa Europy. Polska to obrońca tytułu wywalczonego w 2023 roku.

W niedzielę 2 sierpnia rozegrają finał Ligi Narodów z wygranym z drugiego półfinału: Japonią lub Stanami Zjednoczonymi.