Leon odpalił bombę, Polacy zaskoczeni. "Stałem i patrzyłem"

Trener Nikola Grbić często ma rację i lubi ją mieć. Ale po półfinale Ligi Narodów wyjątkowo bardzo się cieszył, że nie sprawdziły się jego przedmeczowe założenia. I chwalił polskich siatkarzy. Zwłaszcza za to, za co w ostatnich tygodniach najbardziej ich ganił.

- Myślałem, że będzie trochę krócej – rzuca żartem Wilfredo Leon. Od razu wiadomo, że żartem, ponieważ Polacy pokonali Słoweńców, nie pozwalając im w żadnych z setów dobić choćby do granicy 20 punktów. Brylujący tego dnia przyjmujący też spodziewał się, że walka o drugi z rzędu awans do finału Ligi Narodów będzie dłuższa.

- Myślałem, że będzie 3:1. Nie sądziłem, że mecz skończy się w trzech setach. Ale jestem zadowolony. Dzięki temu będziemy mieli więcej odpoczynku – zaznacza Leon, zdobywca 16 punktów w meczu ze Słowenią.

W podobnym tonie opowiada o tym spotkaniu Grbić. On też nie kryje zadowolenia. - Graliśmy bardzo dobrą siatkówkę, na bardzo wysokim poziomie. Zwłaszcza na zagrywce. Dzięki temu łatwiej było też grać w bloku i obronie. Bardzo fajny mecz. Szykowaliśmy się na to, że Słoweńcy zawsze bardzo dobrze grają w obronie i są cierpliwi. Przygotowaliśmy się na bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że taki nie był – przyznaje ze śmiechem szkoleniowiec.

Polacy w sobotę świetnie spisywali się w ataku, a to była głównie zasługa Leona i Bartłomieja Bołądzia. Owszem, nieraz Słoweńcy rzeczywiście przedłużali akcje i ubiegłoroczni triumfatorzy LN mieli szansę wykazać się w defensywie, ale skuteczność wymienionej dwójki była bez wątpienia godna pochwał.

- Podchodziłem do tego meczu, do rywala z szacunkiem. Z takim nastawieniem, że będzie ciężko, bo historycznie - jak jeszcze sam w tej kadrze nie miałem okazji aż tyle grać i przyglądałem się z boku - mecze ze Słowenią zawsze były bardzo wymagające. I nieważne, kto tam po drugiej stronie siatki stoi, tak naprawdę zawsze jest ciężko i na to się szykowaliśmy. Natomiast mam wrażenie, że przebieg meczu był całkowicie inny. Z perspektywy libero to momentami tak sobie stałem i patrzyłem, myśląc: "Kurde, ten Leon tak gra, ten Bołądź tak gra". Nie chcę powiedzieć, że nudy, ale to był jeden z tych meczów, który naprawdę fajnie jest przeżyć. Bo czujesz, że drużyna po prostu świetnie funkcjonuje – relacjojuje Jakub Popiwczak.

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Kamil Semeniuk na antenie Polsatu Sportu zwrócił uwagę, że znaczenie dla przebiegu meczu mógł mieć fakt, że w polskiej drużynie jest wielu doświadczonych zawodników. W ekipie ze Słowenii obecnie liderami są dwaj gracze młodego pokolenia – 24-letni Rok Mozić i młodszy o dwa lata Nik Mujanović.

- Oni jeszcze nie grali o taką stawkę – wskazał przyjmujący wicemistrzów olimpijskich z Paryża.

Leon wprost o Słoweńcach: nawet oni już wiedzieli, że nie mają szans. Japońska technika vs. amerykański atletyzm

Grbić w ostatnich tygodniach wielokrotnie wskazywał swoim siatkarzom, że psują za dużo zagrywek. Ten problem dał też o sobie znać w czwartkowym ćwierćfinale z Ukrainą (3:1). Wtedy przy 18 punktach oddanych rywalowi w ten sposób biało-czerwoni mieli tylko cztery asy. W półfinale było już znacznie lepiej. Ryzykowali, więc znów popełniali błędy, ale efekt był dużo lepszy – przy 15 błędach mieli dziewięć asów. Wielokrotnie też – jak wspominał trener – nawet jeśli nie punktowali bezpośrednio, to utrudniali rywalom rozegranie akcji.

Aż sześć z tych dziewięciu sobotnich asów to zasługa Leona. Koledzy z zespołu nie szczędzili przyjmującemu pochwał. Semeniuk stwierdził, że siatkarz, który w piątek obchodził 33. urodziny, "rozstrzelał konkretnie" rywali. - Nie mieli za bardzo punktów zaczepienia – dodał. A Tomasz Fornal, także na antenie Polsatu Sport, przypomniał, że to w dużej mierze dzięki Leonowi Polacy zaczęli trzecią partię od prowadzenia 4:0.

- Zasiał u Słoweńców zwątpienie – zaznaczył przyjmujący, który z kolei tego dnia dwoił się i troił w obronie.

To zwątpienie w oczach przeciwników dostrzegł też sam Leon. - Nawet oni już wiedzieli, że nie mają szans. Ale trzeba było skończyć ten mecz – opowiada.

Polacy są więc o krok od powtórzenia ubiegłorocznego triumfu w Ningbo. Sam awans do finału Semeniuk określa jako zrealizowanie planu minimum, który każdy z zawodników zapewne miał przed wylotem do Chin. Ale też dodał, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i na pewno nikt się nie zadowoli owym minimum. Podczas pomeczówych wywiadów jeszcze nie wiedzieli, z kim zmierzą się w niedzielnym finale. Półfinał z udziałem Amerykanów i Japończyków miał się zacząć dopiero za kilka godzin.

Grbić mówi wprost – dla niego nie ma to żadnego znaczenia. Choć zaznacza, że obie drużyny mają różną charakterystykę. Sam przede wszystkim liczy na to, że jego zawodnicy się odpowiednio zresetują.

- Trzeba będzie zaczynać od zera. I postarać się powtórzyć jakość z dzisiejszego meczu. Będzie to bardzo trudne, ale mam nadzieję, że zagramy na podobnym poziomie – dodaje.

Popiwczak zwraca uwagę, że Japończycy to zawodnicy szybsi, niżsi, bardziej skoczni i bazujący mocniej na technice.

- Amerykanie to z kolei świetni atleci, przygotowani fizycznie. Grają wysoko, mocno. Myślę, że to, z kim zagramy, nie będzie nam się spędzało teraz z snu z powiek. Musimy się skupić na sobie. Mamy tyle jakości, tyle pewności. Mamy wszystko w swoich rękach, by jutro zdobyć to trofeum po raz drugi tutaj w Ningbo. Aczkolwiek na pewno łatwo nie będzie – zastrzega libero.

Kilka godzin później okazało się, że amerykański atletyzm górował nad japońską techniką. Ale nieznacznie, bo stojące na bardzo wysokim poziomie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 i 15:13 w tie-breaku. Pytanie więc, czy zarówno biało-czerwoni, jak i reprezentacja USA będą w stanie w krótkim czasie po raz drugi z rzędu wspiąć się na siatkarskie wyżyny.

Niedzielny finał rozpocznie się o godz. 13.30 polskiego czasu.