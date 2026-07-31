Szczęsny zagrał dla Barcelony. Zdecydowały rzuty karne. Niespodzianka

Tydzień temu Wojciech Szczęsny po niemal trzech miesiącach przerwy rozegrał kolejny mecz dla FC Barcelony. Stanął między słupkami w towarzyskim wygranym 4:1 meczu z CE Europa. "Choć ten odbywał się "za zamkniętymi drzwiami" o występie Polaka nieco wiadomo. Według relacji hiszpańskich dziennikarzy 36-latek został zmieniony w przerwie, a wcześniej wcale nie był bezbłędny" - pisał Błażej Winter w relacji z meczu.

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W piątek Wojciech Szczęsny w drugim sparingu z rzędu FC Barcelony wyszedł w podstawowym składzie. Tym razem mistrzowie Hiszpanii zmierzyli się z angielskim Birmingham, 10. zespołem ubiegłego sezonu w Championship. Obok Szczęsnego w wyjściowym składzie zagrali Espart, Christensen, Martin i Torrents w obronie, Bernal, Casado, Tunkara w pomocy, a atak stworzyli Adeyemi, Abdelkarim i Kluivert. Zabrakło oczywiście największych gwiazd drużyny, aktualnych mistrzów świata - Hiszpanów: Pedriego, Gaviego, Garcii, Cubarsiego czy Daniego Olmo.

Szczęsny już w 31. minucie musiał wyjmować piłkę z siatki. Po zespołowej akcji z lewego skrzydła dośrodkował Alexander Cochrane, a August Priske strzałem głową z ośmiu metrów trafił na 1:0. Priske uderzył precyzyjnie tuż przy rogu, Szczęsny rzucił się do piłki (chyba był lekko spóźniony z interwencją), ale nie zdołał jej sięgnąć.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Szczęsny popisał się świetną paradą, broniąc strzał z sześciu metrów głową Iwaty. Polak przeniósł piłkę nad poprzeczką.

W 62. minucie Szczęsny opuścił boisko. Trener Hansi Flick zdecydował się bowiem zmienić aż siedmiu piłkarzy, w tym bramkarza. 84-krotnego reprezentanta Polski zastąpił 20-letni Węgier Aaron Yaakobishvili.

Mecz po 90 minutach zakończył się remisem 2:2. Dwa gole dla FC Barcelony zdobył Egipcjanin Hamza Abdelkarim (42. minuta z rzutu karnego i 60.). Anglicy wyrównali w 68. minucie po trafieniu Solisa Romero. Oba zespoły wykonowały jeszcze rzuty karne. Gospodarze trafili trzy razy, a mistrzowie Hiszpanii tylko dwa i przegrali 2:3. Z jedenastu metrów spudłowali Roony Bardghji, 17-letni Jordi Pesquer (strzelił w poprzeczkę) i trzy lata od niego starszy Brian Farinas.

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FC Barcelona rozpocznie sezon w La Lidze w niedzielę, 23 sierpnia (godz. 21.30) od wyjazdowego pojedynku z Elche.