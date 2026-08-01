Leonowi znów wyrosły diabelskie rogi. Polacy uporali się z koszmarem

Niespełna dwa miesiące temu Polacy nie mogli znaleźć w chińskim Linyi sposobu na Nika Mujanovicia. Wtedy Słoweniec w wygranym 3:2 meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów zdobył aż 37 punktów. Teraz, w półfinale tych rozgrywek w Ningbo, siatkarze Nikoli Grbicia skutecznie odbierali mu chęć do gry. A Wilfredo Leonowi, który raz nawet przepraszał rywali, po raz kolejny wyrosły diabelskie rogi.

Didżej obecny w hali w Ningbo miał nosa. Po drugim secie słychać było słynną piosenkę z filmu "Desperado". Tak, jak aktor Antonio Banderas rozprawiał się tam brutalnie z przeciwnikami, tak Polacy zrobili na parkiecie ze Słoweńcami. Wyniki setów – 25:16, 25:19 i 25:17 - są tego pełnym potwierdzeniem.

Oczywiście, od początku można było przypuszczać, że to będzie inny mecz niż ten z czerwca, bo wtedy biało-czerwoni grali w mocno rezerwowym składzie. W podstawowej szóstce byli jedynie teraz znów środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak. Ale potencjał Roka Mozicia i Nika Mujanovicia jest ogromny i dlatego bez zbędnej kurtuazji można było się spodziewać, że to będzie znów trudne spotkanie. Tym bardziej że w czwartkowym ćwierćfinale z Ukrainą Polacy zaliczyli trochę słabszych momentów. Ale dwa dni później zaprezentowali się w dużo lepszym wydaniu. Nie idealnym, ale znacznie ulepszonym.

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Kto zna choć trochę Wilfredo Leona, ten wie, że przy grze o najwyższą stawkę przyjmujący zwykle wchodzi na kosmiczny poziom. Wiadomo, to ogółem gracz światowej klasy, ale gdy walka toczy się już o medale, to po prostu zmienia się w maszynę. Tak było w kadrze w ostatnich latach podczas igrzysk, mistrzostw świata (w 2022 roku Leon nie grał, lecząc kontuzję), mistrzostw Europy i turniejów finałowym LN. Tak też było tym razem. Choć można też – w nawiązaniu do plakatu trzymanego przez jedną z kibicek na trybunach – powiedzieć, że zamienił się w diabła.

Przyjmujący zdobył najwięcej punktów w całym spotkaniu – 16. Nie tylko tradycyjnie siał spustoszenie w ataku (czasem nawet atakując z miejsca), ale też siał spustoszenie w polu zagrywki. Sześć asów przy trzech zepsutych serwisach mówi samo za siebie. To dzięki jego serii w tym elemencie Polacy wyszli z małych turbulencji w pewnym momencie. A gdy raz znokautował w ten sposób rywala, to wyciągnął w górę rękę w przepraszającym geście.

Ale moc Leona w ofensywie i na zagrywce znamy już dobrze. Tym razem dołożył jeszcze dwa bloki. W przyjęciu tradycyjnie miewał kłopoty, ale też przy jego wszystkich pozostałych zasługach schodzi to na dalszy plan. To był po prostu lider.

A ten lider miał u boku wielkiego pomocnika w postaci Bartłomieja Bołądzia. Atakujący wciąż szaleje w tym sezonie kadrowym, skutecznie zmniejszając jak na razie zmartwienia kibiców o tę pozycję wobec nieobecności Bartosza Kurka oraz faktu, że Kewin Sasak dopiero wraca do formy po przewlekłych kłopotach zdrowotnych. Na razie sprawa jest prosta – Bołądź gra niemal bezbłędnie. W sobotę dorzucił 14 punktów, miał jeden punktowy blok i asa. Jedyne, nad czym wciąż musi więcej pracować, to obrona.

W defensywie z kolei cuda wyczyniał Tomasz Fornal. Wyraźnie słabszy w meczu z Ukrainą w ataku tym razem radził sobie w nim już lepiej. Ale dawał drużynie ogromnie dużo, uwijając się przy końcowej linii i podbijając mnóstwo piłek, dając szansę na skuteczne kontry. A za nie już przeważnie odpowiadali Leon i Bołądź.

Wspomniani już Mozić i Mujanović próbowali robić swoje i parę razy dali próbkę swoim możliwości. Ale taktyczne granie Polaków dobrze ograniczało wykorzystanie ich potencjału. Na tyle, że najlepiej punktującym graczem rywali okazał się 40-letni środkowy Alen Pajenk (11).

Przez lata Słoweńcy uchodzili za koszmar Polaków. Zwłaszcza w meczach o dużą stawkę i zwłaszcza półfinałach. Ale w ostatnich latach już na dobre udało się ekipie Grbicia ten koszmar przegnać. Zaczęła to robić trzy lata temu, pokonując tego przeciwnika w półfinale ME. Słoweńcy mogą zaś ostatnio liczyć co najwyżej na zwycięstwa w fazie interkontynentalnej LN, gdy największe gwiazdy Polaków dopingują kolegów sprzed telewizora.

Bilans ostatnich meczów Polska – Słowenia o stawkę:

14.09.2023, mistrzostwa Europy, półfinał, 3:0

26.05.2024, LN, faza interkontynentalna, 0:3

30.06.2024, LN, o 3. miejsce, 3:0

05.08.2024, igrzyska, ćwierćfinał, 3:1

11.06.2026, LN, f. interkontynentalna 2:3

01.08.2026, LN, półfinał, 3:0

Finałowego rywala Polaków, którzy walczą o drugi z rzędu triumf w LN, wyłoni po jedynek Amerykanów z Japończykami, który rozpocznie się o godz. 13.30 czasu warszawskiego