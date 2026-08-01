Gianni Infantino ustąpił. Plany dotyczące sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata zewnętrznym inwestorom nie wejdą w życie. Bojkot wszystkich rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez FIFA, zainicjowany przez UEFA, przyniósł skutek.

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Jak tłumaczy dziennikarz Sport.pl, Radosław Leniarski, zbojkotowane zostałyby "wszystkie reprezentacyjne rozgrywki światowe na każdym poziomie wiekowym plus Klubowe Mistrzostwa Świata, jeden z flagowych pomysłów FIFA. Już za miesiąc UEFA zakazałaby gry europejskim reprezentacjom w mundialu kobiet do lat 20, który 5 września zaczyna się w Polsce".

Gianni Infantino przegrał

O 1:30 w nocy polskiego czasu FIFA wydała w mediach społecznościowych oficjalny komunikat dotyczący projektu "FIFA Forward Enterprise". "Plan ten miał na celu stworzenie podstaw do dalszego wzmacniania związków członkowskich oraz naszego sportu na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Od samego początku podkreślaliśmy, że mieliśmy zamiar realizować ten projekt wyłącznie pod warunkiem uzyskania poparcia większości członków FIFA i w oparciu o rozmowy z nimi, Radą FIFA czy federacjami kontynentalnymi" - można przeczytać.

Projektu, po bojkocie UEFA, nie poparły też północnoamerykańska oraz azjatycja federacja. To oznaczać mogło tylko jedno. "Po wysłuchaniu wszystkich głosów, stało się jasne, że plan ten stworzył podziały, które nie były naszym pierwotnym celem. Naszym zamiarem zawsze jest jednoczyć. W wyniku tego, ta propozycja nie będzie procedowana" - czytamy.

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Choć pod komunikatem brakuje podpisu Gianniego Infantino, oświadczenie kończy się stwierdzeniem, które można przypisać prezydentowi FIFA. "Już niebawem zamierzam ponownie zjednoczyć wszystkie strony w duchu zaangażowania w rozwój naszej dycypliny, by piłka nożna mogła rozwijać się na całym świecie, a zwłaszcza w krajach, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia" - podsumowano.

W tym pojedynku Aleksandra Ceferina z Giannim Infantino zdecydowane zwycięstwo odniósł szef europejskiej federacji. Tym samym można się spodziewać, że w najbliższym czasie UEFA ogłosi zakończenie bojkotu, a planowany na wrzesień kobiecy mundial do lat 20 nie będzie zagrożony. PZPN, pomimo groźby odwołania imprezy, kontynuował przygotowania do turnieju.