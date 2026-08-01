Oto rywale Polaków w finale LN. Szalone pięć setów. "Absolutny mecz sezonu"

Polscy siatkarze świetnie radzą sobie w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Najpierw pokonali 3:1 Ukrainę, a w sobotnim półfinale 3:0 Słowenię, tam nie tracąc w żadnym secie 20 punktów. Zatem z dużym spokojem mogli oczekiwać rozstrzygnięcia drugiego półfinału.

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Polscy siatkarze poznali rywala w finale Ligi Narodów. Japonia i Stany Zjednoczone dały popis

Tam naprzeciw sobie stanęły niepokonana w fazie zasadniczej Japonia (w ćwierćfinale 3:1 z Chinami) oraz Stany Zjednoczone (3:0 z Włochami). Zdecydowanie lepiej zaczęli Azjaci, którzy prowadzili od samego początku do stanu 14:14. Wtedy zaczęły się ich kłopoty.

Co prawda był jeszcze remis 15:15, lecz potem Amerykanie zaczęli uciekać. Stopniowo, aż przy wyniku 22:19 wygrali trzy akcje z rzędu, dzięki czemu "zgarnęli" tę partię. Na wyróżnienie zasłużył Jake Hanes, który zdobył sześć punktów atakiem (6/9, 66,67 proc. skuteczności) oraz po jednym zagrywką i blokiem.

Japończycy szybko zabrali się do odrabiania strat. Błyskawicznie przejęli inicjatywę w drugiej odsłonie, nie wybiła ich też z rytmu nawet chwilowa utrata prowadzenia (7:7). Różnice były niewielkie, a bardzo ciekawie zrobiło się, gdy Azjaci zyskali trzy piłki setowe. Dwie pierwsze zmarnowali, trzecią już nie i wygrali 25:23. Mimo że w amerykańskim zespole kapitalnie grał Matthew Anderson (9 pkt, as i dwa bloki), to Japonię do sukcesu doprowadził kapitan Yuki Ishikawa (9 pkt, jeden blok).

Japończycy prowadzili po trzech setach, lecz Amerykanie świetnie odpowiedzieli

Niepokonany zespół LN chciał pójść za ciosem. Świetnie otworzył trzecią partię, jednak przy wyniku 5:1 stracił cztery punkty z rzędu. Dopiero od stanu 7:7 ponownie zaczął kontrolować sytuację, a rezultat 19:15 zapowiadał raczej spokojną końcówkę. Taka też ona była - Azjaci triumfowali 25:20, a do wcześniejszego poziomu Ishikawy w tej części dorównał Yuji Nishida (10 pkt, po jednym blokiem i zagrywką).

W tym momencie pod wielką presją byli Amerykanie, którzy zaczęli grać dużo odważniej w ataku i z pola serwisowego. Co przynosiło efekty, bo od remisu 5:5 zbudowali sobie przewagę. A Japończycy szli na wymianę ciosów, zamiast uspokoić grę, co niezbyt im się opłacało.

Mimo wszystko azjatycka drużyna potrafiła zbliżyć się na dwa punkty do dobrze dysponowanych przeciwników. Jednak od 19:17 zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych znów podkręcili tempo. Po drugiej piłce setowej triumfowali 25:19, co oznaczało tie-break o finał z Polakami.

Tie-break wyłonił rywali Polaków w finale Ligi Narodów

Pierwszy punkt zdobyli Amerykanie, a na samym początku dodatkowej części żaden z zespołów się nie mylił. W końcu przy stanie 4:3 drugi z rzędu punkt zdobyli brązowi medaliści z Paryża, jednak Japończycy sprawdzali tę akcję i zrobiło się spore zamieszanie. Ostatecznie sytuacja została rozstrzygnięta na korzyść USA.

Chwilę później jeden z amerykańskich siatkarzy zepsuł zagrywkę i było 5:4, lecz za moment zawodnicy Karcha Kiraly'ego wyszli na 7:4. Tyle że jedna z ich późniejszych pomyłek sprawiła, że znów przewaga była minimalna (8:7). Aż przy stanie 10:9 Hanes został zablokowany przez Tatsunoriego Otsukę i był remis!

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Przy 11:11 rozegrała się absolutnie szalona akcja z serią nieprzygotowanych uderzeń. W końcu trochę lepszą akcję wypracowali sobie Japończycy - choć atak był niecelny, to piłka poszła po palcach Taylora Averilla! - Absolutny mecz sezonu, bez dyskusji - komentował Jakub Bednaruk na antenie Polsatu Sport.

To nie złamało Amerykanów. Gdy przy rezultacie 12:12 ich trener wziął czas, tuż po powrocie w polu zagrywki stanął Ethan Champlin, wracający na parkiet po długiej przerwie. Efekt? Zaserwował asa! Następną akcję też wygrali amerykańscy siatkarze, przebijając się przez blok! Potem był jeszcze punkt Japonii, aż wszystko potężnym atakiem skończył Anderson!

Półfinał Ligi Narodów: Japonia - Stany Zjednoczone 2-3 (19:25, 25:23, 25:20, 19:25, 13:15)

Finał Ligi Narodów między Polską i Stanami Zjednoczonymi zostanie rozegrany w niedzielę 2 sierpnia o godz. 13:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.