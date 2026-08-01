Polacy jadą w najbardziej morderczym wyścigu. Tutaj nie ma zmiłuj

Transcontinental Race to wyścig amatorów, choć potrzebne jest doświadczenie w długodystansowych jazdach, aby się do niego zakwalifikować. TRC rządzi się twardymi zasadami i ma tragiczną historię w tle. Polacy w tym roku trzymają się nieźle i wciąż napierają.

Dwunasta edycja TCR prowadzi z Trondheim w Norwegii przez obowiązkowe punkty i odcinki kontrolne we Flåm (Norwegia), Tatrach (Polska i Słowacja), Sarajewie (Bośnia i Hercegowina) i Leskovik (Albania), aż do mety w Kalamacie. Pomiędzy punktami zawodnicy sami ustalają sobie optymalną drogę, ale zegar nie zatrzymuje się podczas snu, napraw ani przepraw promowych. Kto ma awarię i musi podjechać do serwisu (dozwolone jest korzystanie tylko z warsztatów ogólnodostępnych) może skorzystać z podwózki, ale potem do miejsca w którym przerwał, musi wrócić już na rowerze. Zakazane jest także korzystanie z dróg szybkiego ruchu. O krytycznych wpadkach najlepszych zawodników czytaj niżej.

Prawie 400 śmiałków ruszyło 19 lipca w warunkach białych nocy i temperatur poniżej zera, a kończyć będą w sierpniowym skwarze w Grecji. Czyli będą się tylko rozbierać, co w tym trudnego? Zgodnie z zasadami wyścigu nie można pozbywać się zbędnego sprzętu po drodze, wszystko zabrane z Norwegii trzeba dowieźć do mety, która będzie otwarta do północy 8 sierpnia.

Początek wyścigu Transcontinental Race Tomás Montes

Kto wygrał?

Pierwszy w Kalmace zameldował się Robin Gemperle. Szwajcar dotarł do mety po 10 dniach, 8 godzinach i 55 minutach jazdy przez całą Europę. Pokonał około 4700 kilometrów ze średnią ponad 450 kilometrów na dobę.

Gemperle objął prowadzenie niemal natychmiast po starcie w Trondheim i nie oddał go już do końca. W ciągu pierwszej doby przejechał 675 kilometrów, wspiął się na górską drogę Snøvegen i jako pierwszy zjechał do punktu kontrolnego we Flåm.

Przygody zaczęły się potem. Po dwudziestogodzinnej jeździe przez Szwecję Gemperle dotarł do terminalu w Malmö o godz. 10:21. Ostatnia odprawa na prom zakończyła się o 10:00. Stracił wtedy około 40 minut, wsiadł na kolejny statek, ośmiogodzinną przeprawę wykorzystał na sen.

TRC, przeprawa promowa Tomás Montes

Na Słowacji odkrył, że jego zaplanowana trasa przecina fragment zakazanego przez organizatorów mostu. Znalazł potok biegnący pod drogą, zszedł po porośniętej jeżynami skarpie, wziął rower na ramię i przeszedł przez sięgającą kolan wodą pod mostem. Po drugiej stronie wrócił na legalną trasę. To nie koniec pomyłek. Nad Jeziorem Ochrydzkim jego droga nagle kończyła się bez możliwości dotarcia na przejście graniczne między Macedonią Północną a Albanią. Powyżej przebiegała szosa, ale można było dotrzeć do niej tylko stromym pieszym szlakiem. Znów Gemperle zarzucił rower na ramię i wdrapał się na górę. Ostatnią dobę przejechał niemal bez snu. Po punkcie kontrolnym w Albanii przejechał około 300 km do Zatoki Korynckiej i promu Rio–Antirio. Tej doby wspomógł się niespełna dwugodzinną drzemką, a później rozpoczął finałowy odcinek: 170 km, z około 3500 m podjazdów na pierwszych 130 km. Do Kalamaty dotarł o świcie w czwartek 30 lipca.

TRC, Robin Gemperle na trasie w Albanii MATT GRAYSON

Najbliżej do Szwajcara był Francuz Nicolas Chatelet, w pewnym momencie dzieliło ich tylko trzy i pół godziny. Potem Gemperle przyśpieszył, a Chatelet stracił kilka godzin, ponieważ nocą zastał zamknięte przejście graniczne między Albanią a Grecją i musiał czekać do rana. Ostatecznie Francuz zajął drugie miejsce, a na metę przyjechał 7 godzin po zwycięzcy. Do piątkowego (31.07) poranka wyścig ukończyło 10 mężczyzn.

Polskie waty

Jedną z zawodniczek z Polski jest Joanna Rumińska-Pietrzyk, która w piątek rano miała w nogach już ponad 3,5 tys. km i była pod Sarajewem na 87. miejscu w generalce.

TCR, Joanna Rumińska-Pietrzyk Tomás Montes

Joanna w 2023 r. była trzecią kobietą na mecie TCR, a o planowaniu trasy mówiła mi tak: - Niby na jej zaplanowanie jest kilka miesięcy, ale nie ma szans, aby uniknąć wpadek. Każdy coś pomyli - miał być most i jest, ale zamknięty, miał być asfalt i jest, ale w stanie takim, że łatwiej by się jechało po górskiej kamienistej ścieżce, zaplanowaliśmy stromy podjazd, a okazuje się, że mogliśmy przejechać doliną, tylko mapa nie uwzględniła lokalnej gruntówki. Miał być otwarty sklep, a jest nieczynny od roku.

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Najwyżej z Polaków w piątek rano był Jakub Tomasik (14. w generalce). Silnym zawodnikiem jest Paweł "Piko" Puławski (27.), który w TCR startuje po raz siódmy i jak co roku deklaruje z uśmiechem, że to jego ostatni wyścig. Tuż przed nim znajdował się Wojciech Wronka (25.), który po wygranym ultramaratonie w Polsce (Północ–Południe) i teraz ma swój sportowy cel.

Wojciech Wronka na trasie TRC Tomás Montes

Na starcie w Norwegii zameldowała się także Małgorzata Gryszczuk, która dokładnie trzy lata temu została potrącona przez samochód i miała złamany kręgosłup. Najpierw uczyła się ponownie chodzić, potem wróciła na rower. W ramach przygotowań zaliczyła dwa przejazdy z ponad 10 tys. m przewyższenia w ciągu doby.

Więcej przygód

Sofia Passaretti jeszcze w Szwecji odkryła pęknięcie tylnego widełka karbonowej ramy. Ponieważ rama była na gwarancji, to producent zgodził się wysłać cały nowy rower do sklepu w Göteborgu. Sofia planowała dojechać tam transportem publicznym, a następnie zgodnie z zasadami, wrócić rowerem do ostatniego punktu osiągniętego własnymi siłami.

Jednak czas potrzebny na odbiór i ustawienie nowego roweru okazał się zbyt długi i to wyeliminowało kolarkę z wyścigu. W drodze do domu, podczas postoju pociągu w Malmö, widziała przez okno, jak ktoś odprowadza jej nowy rower. Pociąg rusza, rower zniknął z oczu Sofii. Jednak złodziej nie wiedział, że w rowerze wciąż jest tracker, urządzenie do śledzenia zawodników. Szwedzka policja z łatwością odzyskała rower, a złodziej musiał być bardzo zdziwiony.

Klasyczny stalowy rower Christiana Dupraza nie wytrzymał jazdy po Słowacji. Okazuje się, że pasujący do niego widelec jest praktycznie nieosiągalny w tym kraju. Christian znalazł go w Wiedniu, 300 km dalej, i planował pojechać transportem publicznym, a następnie wrócić rowerem na trasę. Niestety autobus odmówił zabrania roweru i to oznaczało koniec wyścigu dla Christiana.

Manuel Rudaz stracił czucie w dużych palcach stóp, którym nadał imiona Fred i Joe. Anna Carlqvist miała kolano "wielkości grejpfruta". Lea Hamberger leczył bolące ścięgno Achillesa, wkładając do skarpet lody na patyku.

Omar Di Felice miał ciężki udar cieplny koło Budapesztu i dostał wysokiej gorączki. Odpoczywał łącznie 20 godzin, ale wrócił na trasę.

Josh Ibbett został użądlony przez osę w Polsce, która wpadła przez otwory kasku. Josh dostał silną reakcji alergicznej, łącznie z nudnościami i obrzękiem twarzy. W szpitalu podano mu zastrzyk kortykosteroidu. Ponieważ substancja jest zabroniona przez WADA, niepewny swojego losu zgłosił to organizatorom. Na szczęście zostaje w wyścigu, bo terapia była konieczna, a hospitalizacja i obowiązkowy odpoczynek dały mu około doby straty, nie przewagę.

Camille nie zabrała gotówki, a na mijanych stacjach paliw na Węgrzech związanych z rosyjskimi koncernami można zapłacić wyłącznie forintami. Francuska karta nie działała, więc Camille racjonowała jedzenie, aż znalazła punkt przyjmujący płatność bezgotówkową. Okazało się, że gotówka jest jednym z kluczowych elementów logistyki.

Omar po udarze wycofał się ostatecznie we czwartek. Skończył wyścig w Chorwacji, na południe od Drawy, zanim dotarł do wyczekiwanych Bałkanów.

Piątego dnia Małgorzata Gryszczuk i jej partnerka Kinga Perzyńska również zeszły z trasy, a za powód podały kontuzję.

Do południa 31 lipca z trasy zeszło 130 zawodników, głównie z powodu kontuzji i awarii. Zawodników na żywo można śledzić tutaj.

Historia Mike’a

Na platformie Netflix jest film dokumentalny "Onboard the Transcontinental Race", który składa się z materiałów kręconych podczas trzech kolejnych wyścigów w 2016, 2017 i 2018 r.

Reżyser Antonin Michaud-Soret skupił się nie tylko na liderach, lecz także na zawodnikach walczących o samo ukończenie zawodów, nocnej jeździe, zmęczeniu i rezygnacji.

Transcontinental Race stworzył w 2013 roku brytyjski ultrakolarz Mike Hall, jeden z pionierów współczesnych wyścigów samowystarczalnych. Sam należał do najlepszych zawodników tej dyscypliny. 31 marca 2017 roku, podczas Indian Pacific Wheel Race w Australii, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Po jego śmierci organizację TCR przejął zespół działający dziś jako Lost Dot, który kontynuuje wyścig według zasad samodzielności, odpowiedzialności i równego dostępu do pomocy, rozwijanych wcześniej przez Halla.