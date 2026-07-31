Afera w polskiej kadrze. Odmawiają gry. "To nie jest w porządku"

Początek przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw Europy zbiegł się w czasie z najnowszą odsłoną dyskusji wokół rezygnacji przez niektóre siatkarki z powołania do drużyny narodowej. Najnowszą, bo temat powraca od kilku lat. Tę ostatnią odsłonę zapoczątkowały krytyczne słowa Joanny Wołosz, która była w drużynie narodowej w latach 2010-14, a której zdarzyło się - z powodu napiętej sytuacji w kadrze - samej czasowo zawiesić występy w niej. My oddajemy głos Magdalenie Śliwie, która występowała w koszulce z orzełkiem od 1990 do 2007 roku, będąc częścią legendarnej drużyny "Złotek". Jak mówi, przez cały ten czas łącznie wyjechała z rodziną na wakacje na 21 dni.

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Agnieszka Niedziałek: Kilka dni temu rozgorzała na nowo dyskusja wokół reprezentacji Polski siatkarek. A konkretnie wokół odmawiania przyjęcia powołania.

Magdalena Śliwa: Nie wiem, jakie problemy zgłosiły dziewczyny, które odmówiły przyjazdu. Od siebie powiem tylko, że w czasach, w których byłam w reprezentacji, takie rzeczy się po prostu nie zdarzały. Otrzymanie powołania było wtedy dla każdego wielkim zaszczytem, dużym wyróżnieniem. Nie przypominam sobie, by ktoś odmówił. Trudno mi jednak komentować decyzje dziewczyn, nie znając przyczyn.

Stefano Lavarini, ogłaszając kadrę na ten sezon, wymienił z nazwiska grupę zawodniczek, które odmówiły. Była w niej m.in. Agnieszka Korneluk, która zakończyła karierę, chcąc skupić się na powiększeniu rodziny…

- Na sprawę Agnieszki w ogóle nie ma tu co patrzeć. To zupełnie inny przypadek.

Przy pozostałych nieobecnych trener powiedział wtedy, że nie wyraziły gotowości. Przy części zaznaczył, że chodziło o sprawy zdrowotne, a przy pozostałych nie dodał żadnego wyjaśnienia. Kibice komentujący tę sprawę w sieci piszą czasem, że jakoś sporo tych problemów zdrowotnych w polskiej kobiecej na przestrzeni lat. Też ma pani takie wrażenie?

- Jeśli ktoś miałby kontuzje, to uważam, że nie powinno się mówić o odmowie, tylko o niemożności gry w reprezentacji z powodu urazu. Ja to tak rozumiem, że jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, to jest to wszystko ustalane po konsultacji z trenerem, z lekarzem kadry i jest to obustronna decyzja. To zupełnie co innego niż odmowa z powodu jakiegoś widzi mi się. Jak mówiłam, za moich czasów nikt nie odmawiał… A nie, przepraszam. Kasia Skorupa bardzo rzadko grała wtedy w reprezentacji. Była zawsze zdrowa dla klubu, a dla reprezentacji niemal nigdy.

To ostatnie zdanie brzmi wymownie, ale tak chyba nie było zawsze. W latach 2004–12 rozegrała 150 meczów w kadrze.

- Kasia w okresie, o którym wspominałam, kurowała się, by grać w klubie. Dla niej był on wówczas ważniejszy, tak wtedy miała poukładane priorytety.

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Joanna Wołosz niedawno na łamach portalu sport.tvp.pl, zapytana o tegoroczne rezygnacje, też wspominała o koncentrowaniu się przez niektóre zawodniczki na klubie jako na głównym miejscu pracy. Mówiła, że szanuje taką decyzję, choć sama przez lata miała inne nastawienie i wspominała o znaczeniu występów w kadrze. Pojawiły się jednak też wówczas głosy, że swego czasu sama rezygnowała, gdy trenerem był Jacek Nawrocki.

- Nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Decyzje dziewczyn też szanuję. Za moich czasów nie przypominam sobie, by ktoś rezygnował z kadry z powodu trenera. Niezależnie od tego, czy ten był bardziej lub mniej lubiany. Przypomnę też, że my zawsze grałyśmy w reprezentacji za darmo. Naszym jedynym źródłem utrzymania był klub, a każdy po sezonie miał swoje problemy. Nie wiem, jak poważne są czy były dolegliwości dziewczyn, które teraz odmówiły, ale zdarza się, że dziewczyny nie są na wszystkich zgrupowaniach i nie biorą udziału we wszystkich turniejach. U nas wszystkie byłyśmy obecne od początku do końca. W wakacje nie miałyśmy urlopów, po prostu zaraz po zakończeniu sezonu klubowego jechało się na reprezentację i było się na niej przez cały czas. Przez całą moją reprezentacyjną karierę, która trwała prawie 20 lat, byłam z rodziną łącznie trzy razy na wakacjach. Tygodniowych, bo tylko tyle się dało.

Wracając na chwilę do wątku trudności na linii trener – zawodniczka w kadrze, to kiedyś podobno Katarzyna Skowrońska miała powiedzieć, że u Jerzego Matlaka już więcej nie zagra. Mocno skomplikowaną relację z drużyną narodową miała też w przeszłości inna czołowa polska siatkarka - Anna Werblińska. Tyle że tu nie chodziło o szkoleniowca, a mowa była o zdrowiu i sporach z władzami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Sprawy Ani nie chciałabym komentować. Trudno mi również odnieść się do sytuacji Kasi, bo wtedy nie było mnie już w reprezentacji. Ale takie sytuacje dotyczące trenerów też się zdarzają. Nie chcę wypowiadać się w imieniu innych, ale ze swojego punktu widzenia mogę tylko powiedzieć, że jeżeli bym dostała powołanie, była w kręgu zainteresowań szkoleniowca, to nie zastanawiam się - biorę buty i jadę na zgrupowanie. Takie zawsze było moje podejście. Wiadomo, każdy jest inny, inaczej to traktuje, może mieć inne priorytety. Na pewno jest to niełatwy zawód, bo jesteśmy cały rok w ciężkiej pracy fizycznej, a organizmy są różne. Jeden może potrzebuje po prostu więcej wypocząć, inaczej funkcjonuje. Nie wiem, jak jest u poszczególnych dziewczyn, które teraz odmówiły i dlatego trudno mi się konkretnie odnosić do danego przypadku.

Zazwyczaj po zmianie trenera występuje efekt powiewu świeżego powietrza. To piąty rok pracy Lavariniego z Polkami, za nami już pierwszy cykl olimpijski pod jego wodzą. Może efekt przyciągania do kadry na tego szkoleniowca już trochę osłabł? A że do kolejnych igrzysk jeszcze dwa lata, to niektóre zawodniczki analizują i kalkulują, czy może teraz lepiej więcej odpocząć? Sam Włoch przy ogłoszeniu powołań mówił, że praktycznie co roku zdarzały mu się odmowy z wyjątkiem właśnie sezonu olimpijskiego.

- Nie chciałabym, żeby to tak wyglądało. Jeśli chodzi o samą współpracę z trenerem, to myślę - i takie informacje do mnie dochodzą - że tutaj jest wszystko w porządku. Umówmy się, jak ktoś jest szkoleniowcem reprezentacji, to zna się na rzeczy. Dziewczyny robiły z trenerem Lavarinim bardzo dobrze wyniki, ta reprezentacja cały czas bardzo dobrze pracowała i nikt pod względem rezultatów nie może mieć zastrzeżeń. Teraz pechowo nie zakwalifikowałyśmy się do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale uważam, że do Włocha nie możemy mieć tutaj żadnych zastrzeżeń.

Pytanie, jakie powody przedstawiły trenerowi dziewczyny. Mam nadzieję, że nie kalkulują w stylu: "Dobra, ten sezon jest mało ciekawy, bo są tylko mistrzostwa Europy, to odpuszczę". Bo to tu nie ma żadnego "tylko". W każdym sezonie reprezentacyjnym można coś dla siebie i dla reprezentacji ugrać. Teraz kalendarz kadrowy jest tak skonstruowany, że zawsze gra się o coś. Nie wierzę w to, że dziewczyny kalkulują i szukają sobie bardziej atrakcyjnych imprez.

Przywoływana już Wołosz wspomniała też ogólnie o zaobserwowanej obecnie tendencji u zawodniczek, które osiągnęły coś niewielkiego i wyjeżdżają do zagranicznego klubu. Oceniła, że mają potem chyba za wysokie mniemanie o sobie. Trochę przypominają się tu słowa pracodawców, którzy narzekają czasem na roszczeniowość osób wchodzących w ostatnich latach na rynek pracy. Może więc nie chodziłoby tu o sam sport czy siatkówkę, a o zmianę podejścia danego pokolenia?

- Myślę, że możemy zaobserwować takie trendy nie tylko w sporcie, ale też poza nim. Właśnie tę roszczeniowość. Oni chcą nieraz grać, nie patrząc na to, że najpierw trzeba pokazać, iż jest się wartościowym zawodnikiem. Na pewno pod tym względem czasy są inne niż kiedyś, jeśli mowa o mentalności młodych ludzi. Bardzo szybko chcą mieć coś na wyciągnięcie ręki bez pokonania tej drogi, by kiedyś tym dobrym sportowcem zostać i się czegoś w sporcie dorobić. Mam, niestety, nieodparte wrażenie, że teraz wszyscy chcą mieć wszystko już od samego początku.

O występach w kadrze mówi się zwykle przede wszystkim w kontekście prestiżu i zaszczytu, ale mają też przeważnie dodatkowo wymiar pragmatyczny. To przecież świetna okazja do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej przyszłym potencjalnym pracodawcom czy sponsorom.

- Oczywiście, są tu różne aspekty. M.in. to, że nie tylko w Polsce mnie widzą, ale również za granicą. Ale ja osobiście cały czas na pierwszym miejscu stawiałam to, że robię to, co kocham i dla mnie samo reprezentowanie kraju było zawsze czymś najważniejszym. Dlatego pewnych rzeczy nie rozumiem. Przynajmniej na razie, może kiedyś dziewczyny mi swój punkt widzenia wytłumaczą. Na pewno czasy są też inne, pokolenia są inne. Sama nie wiem, czy pod tym względem musimy to młodsze pokolenie zrozumieć, czy ono po prostu jeszcze nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi.

Uważa pani, że pomogłoby, gdyby zawodniczki, które odmówiły gry w kadrze wyjaśniały od razu swoje powody? Wydaje się, że mogłoby to pomóc uniknąć niepotrzebnych spekulacji. Ale pojawia się też kwestia prawa do prywatności.

- Ja jestem jeszcze z takiego pokolenia, które nie śledzi wszystkiego, co się dzieje w sieci, tych wszystkich wpisów i komentarzy. Mam wrażenie, że czasami to troszeczkę przeszkadza i nie daje świętego spokoju trenerowi i zawodniczkom. To wszystko jest rozdmuchiwane, bo każdy patrzy i komentuje, a nie wiemy dokładnie, jaka jest prawda. Uważam, że lepiej by było, gdybyśmy się od tego wstrzymali. Odmówiły i koniec. Nie wnikajmy w to wszystko, bo pewnie miały swoje powody. Ja bym się powstrzymywała od takiego wyjaśniania, komentowania, przepraszania, bo to tylko może pogorszyć sytuację.

Kilkakrotnie w ostatnim roku wracał temat Dominiki Pierzchały, która w poprzednim sezonie grała na początku LN. Potem trener postawił na inne zawodniczki, ale gdy wypadła Weronika Centka-Tietianiec, to chciał znów sięgnąć po Pierzchałę. Ta była już jednak zaczęła leczenie kolana, które wyeliminowało ją na dwa czy trzy tygodnie z treningu. Niedawno kierownik kadry Szymon Szlendak w Polsacie Sport mówił, że nie wiedział, jak zareagować wówczas po jej odmowie. Dla pani to zrozumiałe, że zawodniczka postawiła wtedy na zadbanie o zdrowie czy powinna była się z tym wstrzymać i być na wszelki wypadek wciąż do dyspozycji szkoleniowca?

- Nie wiem, jaki przebieg miała wtedy rozmowa z trenerem. Z mojej perspektywy kluczowa jest tu właśnie taka rozmowa, to musi być wspólna decyzja – czy zawodniczka będzie jeszcze potrzeba, czy ma już robić ten zabieg, czy jest on już w danym momencie konieczny. Z tego, co słyszałam, tutaj doszło do pewnej samowolki, więc to było chyba trochę nie w porządku. Jeżeli trener ma dużo zawodniczek na daną pozycję, to wiadomo, że musi nimi rotować i sobie je sprawdzać. Jeśli zadeklarowała gotowość do bycia w kadrze, to powinna być do dyspozycji trenera tak długo, jak potrzeba. Taka samowolka nie jest dla mnie w porządku.

23-letnia środkowa mówiła potem, że doszło do nieporozumienia, a w czwartkowym oświadczeniu zapewniła, że trener dał jej wtedy wolną rękę w podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia. Przed obecnym sezonem ponownie się z nią kontaktował, a ona nie przyjęła powołania ze względu na konieczność powrotu do zdrowia po zabiegu na kolano. Czasem mówi się o tym, że Nikola Grbić nie odczuwa np. zbytnio skutków rezygnacji z powoływania do kadry Bartosza Kwolka, bo ma kłopot bogactwa na przyjęciu. Czy Stefano Lavarini jest pod tym względem w trudniejszej sytuacji i nie może zbyt szybko palić mostów?

- Nie podoba mi się takie stawianie sprawy. To szukanie problemu tam, gdzie go nie ma. Zawodnicy, którzy dostają powołanie, muszą zrozumieć, że trener ma swoją koncepcję i że kadra to inny zespół niż klub. Tu wszystko musi grać pod względem charakterów, temperamentów, odporności na stres w danym momencie. Trenerzy przy dokonywaniu wyboru poszczególnych zawodników biorą pod uwagę różne rzeczy, które się na to składają. Kiedyś była u nas w kadrze bieda na lewym skrzydle, na przyjęciu, ale teraz mamy wystarczającą liczbę zawodniczek na tej pozycji. OK, ostatnio kłopoty zdrowotne mają czy miały Martyna Czyrniańska i Martyna Łukasik. I to jest dla mnie problem. Na środku mamy sporo zawodniczek na odpowiednim poziomie. Tych, które już w kadrze były, do tego świetna nowicjuszka Maja Koput, więc tutaj nie ma problemu.

Chcę tylko podkreślić raz jeszcze, że jeśli trener powołuje kogoś, bo ma taką koncepcję, a kogoś nie, bo on mu do tej koncepcji nie pasuje, to trzeba uszanować taką decyzję i nie szukać tu problemów. Nie ma co gdybać. Trzeba dać im święty spokój, niech sobie trenują. Szkoleniowiec też musi mieć spokojną głowę. Oni co prawda nie zwracają uwagi na to, co ludzie wypisują, bo każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale nie ma co tu drążyć.

Wspomniała pani wcześniej, że nie można obwiniać trenera Polek za brak awansu do turnieju finałowego LN. Co o nim przesądziło?

- Dziewczyny po prostu miały pecha. Wystarczy popatrzeć i przeanalizować te mecze, w których przegrały 2:3, co się tam nie udało. Grały nieraz na przewagi. Prezentowały wtedy bardzo dobrze. Uważam więc, że brakło szczęścia. Bo pechowe jest to, że turniej był w Chinach i ta drużyna jako gospodarz miała zagwarantowane miejsce, a że w tabeli była niżej, to zajęła w obsadzie miejsce ósmych Polek. Czysto sportowo brakło nam niewiele. Z własnego doświadczenia wiem, że w sporcie tak czasem bywa. Były momenty, w których dziewczyny miały mecze na wyciągnięcie ręki. Ten jeden punkcik czy dwa w drugą stronę i byśmy nie debatowali, czy było źle, czy dobrze, bo dziewczyny byłyby w ćwierćfinale. Powtórzę – uważam, że trener Lavarini wykonuje dobrą pracę. Dziewczyny grają bardzo dobrą siatkówkę. Skupmy się teraz tylko na tym, by im nie przeszkadzać, by mogli się spokojnie przygotować do mistrzostw Europy. Bo nie będzie łatwo.

Według Lavariniego o braku awansu Polek przesądził przede wszystkim brak regularności. To przez to nieraz nie wykorzystywały szans na domknięcie meczów, które – jak pani mówiła – miały na wyciągnięcie ręki. Czy kilka tygodni spokojnej, miejmy nadzieję, pracy powinno wystarczyć, by podczas ME takich sytuacji nie było lub przynajmniej było ich znacznie mniej?

- Nie wiem, jakby potoczył się występ dziewczyn w finałach LN, ale gdyby w nim wystąpiły, to na pewno by im to pomogło pod tym względem. Bo granie pod presją z zespołami, które grają na wysokim poziomie, by tu zaprocentowało. Wierzę, że dziewczyny sobie to wszystko poukładają. Wiadomo, umiejętności to jedno, a psychika drugie. Myślę, że kto psychicznie lepiej to wszystko ogarnie, ten będzie miał medal na tych ME i dobry wynik.

A co pani uzna za dobry wynik w przypadku Polek, bazując na tym, co wiemy o tej drużynie obecnie?

- Uważam, że realnie są w stanie awansować do czwórki. To by był naprawdę bardzo dobry wynik. Turczynki i Włoszki są bardzo mocne i z nimi naprawdę ciężko się gra. Bardzo waleczne są Holenderki oraz Niemki i te zespoły także na pewno będą chciały się pokazać. Ale Polska jest w czołówce i myślę, że do czwórki dziewczyny powinny awansować. Obstawiam, że o medal będzie zaś ciężko, bo ta ścisła europejska czołówka jest bardzo mocna. Dziewczyny jednak też nigdy nie dały takiej plamy, byśmy się za nie wstydzili. Owszem, nie zakwalifikowały się do ostatniego turnieju finałowego LN, ale to była naprawdę pechowa sytuacja. Nie ukrywajmy też, że LN to takie małe mistrzostwa świata – zawody o naprawdę wysokiej randze, a Polki pokazały tam dobrą siatkówkę.