Wyjaśniamy, na czym polega plan na sprzedaż praw komercyjnych do mundiali i innych największych imprez w ręce najbliższych osób z otoczenia Donalda Trumpa. Czy bojkot UEFA rozbije mistrzostwa świata kobiet w Polsce? Czy kryzys wpłynie na przyszłoroczne wybory na szefa FIFA?

Powołać spółkę FFE (FIFA Forward Enterprise), która zarządzałaby prawami komercyjnymi mistrzostw świata mężczyzn, kobiet i Klubowych Mistrzostw Świata. Około 20–21 proc. udziałów należałoby do prywatnych inwestorów (wycena – ok. 4,2 mld dol.), reszta do FIFA. FFE byłaby autonomiczna, czyli z własnym zarządem. Inwestorzy zajmowaliby się w spółce biznesem, FIFA sportem. Przychód z ostatnich trzech flagowych turniejów (mundial kobiet, mężczyzn i KMŚ) przyniósł FIFA 14,5–15,2 mld dol. Jest czym zarządzać!

Czego domaga się UEFA?

UEFA domaga się bezwarunkowego, natychmiastowego porzucenia planów na stworzenie FFE pod groźbą bojkotu FIFA. Członkowie federacji zobowiązali się do całkowitego zerwania jakichkolwiek jednostronnych negocjacji z Giannim Infantino aż do ostatecznego porzucenia pomysłu. Infantino zapowiada kontynuację procesu "w oparciu o fakty", a nie fake newsy. To się łatwo nie skończy, czas zamówić popcorn!

Kto według FIFA miałby być inwestorem?

FIFA prowadziła potajemne negocjacje z dwoma amerykańskimi podmiotami: największym bankiem prywatnym na świecie pod względem wartości giełdowej, JP Morgan, oraz funduszem inwestycyjnym Thrive Eternal, wehikułem kapitałowym firmy Thrive Capital, której założycielem jest Joshua Kushner. Jest to młodszy brat Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa. Zaangażowanie osób z najbliższego otoczenia prezydenta USA wywołało burzę na Kapitolu. Prowadzone są przesłuchania. Zaplanowano przesłuchanie Infantino. Czołowy polityk Partii Demokratycznej, reprezentant Jamie Raskin (będący najwyższym rangą Demokratą w Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów), wystosował oficjalne, pięciostronicowe wezwanie do szefa FIFA.

Jak działa fundusz Kushnera?

Thrive Capital wykupuje mniejszościowe udziały w różnych wielkich firmach sportowych i deklaruje, że nie chce ich odsprzedawać, w odróżnieniu od innych funduszy inwestycyjnych. W FFE zaangażowali się również szef Disneya Bob Iger (doradca strategiczny Thrive Capital) i Greg Maffei, wieloletni szef funduszu Liberty Media, kluczowy doradca Infantino w sprawie FFE.

Czy w UEFA panuje jednomyślność?

Wszystkie 55 europejskich federacji zrzeszonych w UEFA głosowało jednomyślnie za rezolucją UEFA. Żeby wzmocnić jednomyślność, bogatsze związki (jak angielska FA czy niemiecki DFB) oraz sama UEFA zobowiązały się do pokrycia strat finansowych i kosztów kar, jakie mogą zostać nałożone przez FIFA za bojkot na mniejsze federacje, w tym na PZPN za ewentualny paraliż turnieju w Polsce.

Dlaczego UEFA grozi bojkotem rozgrywek pod egidą UEFA?

UEFA uważa, że federacja regulująca globalny futbol nie może oddać w ręce prywatne najważniejszych imprez, należących do wspólnoty piłkarskiej – głównie chodzi o obydwa mundiale. Gdy to zrobi, zmienią się najważniejsze cele, a wręcz paradygmat: zamiast myślenia i działania w interesie piłki, piłkarzy i federacji, będzie myślenie i działanie w interesie udziałowców, żeby zmaksymalizować ich dywidendy.

Jaki zakres miałby mieć bojkot?

Wszystkie reprezentacyjne rozgrywki światowe na każdym poziomie wiekowym plus Klubowe Mistrzostwa Świata, jeden z flagowych pomysłów FIFA. Już za miesiąc UEFA zakazałaby gry europejskim reprezentacjom w mundialu kobiet do lat 20, który 5 września zaczyna się w Polsce. Nie tylko to – UEFA wycofałaby z turnieju wszystkich swoich sędziów i wsparcie logistyczne. W seniorskich rozgrywkach znów na pierwszy front idą kobiety – w barażach do MŚ 2027 r.

Czy wszystkie konfederacje kontynentalne mają ten sam punkt widzenia co UEFA?

Tylko UEFA zagroziła bojkotem. Zasadniczo konfederacje CONCACAF i AFC, czyli północnoamerykańska i azjatycka, również kategorycznie nie zgadzają się na pomysł, ale ich krytyka głównie dotyczy braku dyskusji, czy też braku procesu konsultacji w ramach demokracji sportowej. Najpierw bowiem był przeciek w londyńskim "Timesie", a potem zawiadomienie FIFA z ustalonym ostatecznym terminem na podjęcie decyzji – 19 września. Afrykańska konfederacja stwierdziła ostrożnie, że potrzebny jest dialog, a południowoamerykańska milczy.

Skoro inne międzynarodowe federacje, jak na przykład rugby, wydzieliły odrębne spółki rynkowe, dlaczego nie może tego zrobić FIFA?

Odpowiedniki FIFA w innych wielkich sportach nie tworzą spółek z prywatnymi inwestorami. W przypadku rugby spółkę z prywatnym inwestorem stworzyła angielska liga, która od dawna działała jak na zasadach rynkowych, a także poszczególne federacje krajowe, żeby zarabiać na Turnieju Sześciu Narodów, który same wymyśliły. Podobny scenariusz jest odgrywany w kilku krajowych rozgrywkach piłkarskich: kluby tworzą spółkę ligową, w której udziały ma krajowa federacja. Tak jest w przypadku Ekstraklasy i PZPN. W związku z czym Ekstraklasa zajmuje się komercją w całości. Inne ligi nie bawią się w taką grę i odsprzedają komercyjne prawa funduszom inwestycyjnym, takim jak CVC (np. La Liga).

Jeśli doszłoby do głosowania (choć Infantino żąda decyzji od konfederacji do 19 września), czy pomysł szefa FIFA zostałby zrealizowany?

Zakładając jednomyślność u zadeklarowanych przeciwników, dysponowaliby 136 głosami, a większość wynosi 106. Projekt zostałby odrzucony.

To jaką ma szansę na realizację?

Teraz praktycznie żadną, ale kto wie? FIFA wycofuje się z pomysłu w mailach do mediów na całym świecie, w tym do Sport.pl i Wyborcza.pl. FIFA sugeruje, że ostra krytyka i groźba buntu UEFA ma swoje źródło w błędnych relacjach w mediach. Znaczy, mówiąc słownikiem Trumpa, winne są fake newsy. Organizacja oskarża dziennikarzy o zakłócenie konsultacji, kategorycznie zaprzecza sprzedaży praw do mundialu i zapowiada kontynuację procesu w oparciu o fakty.