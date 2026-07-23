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Gwiazda siatkówki mówi wprost: "To główny powód, dla którego wybrałem Polskę"

- Oferta od tej ekipy to dowód na to, że jesteś zawodnikiem światowej klasy - tak swój transfer do PlusLigi skomentował Ran Takahashi. Gwiazdor reprezentacji Japonii w kolejnym sezonie będzie zawodnikiem Bogdanki LUK-u Lublin. Jak sam przyznał, dostępnych ofert miał znacznie więcej, ale postawił właśnie na Polskę. Dlaczego?
Ran Takahashi
Volleyball World

Bogdanka LUK Lublin pod koniec maja pochwaliła kolejnym hitowym transferem. Do drużyny Wilfredo Leona dołączył Ran Takahashi. Gwiazdor reprezentacji Japonii zadebiutuje w PlusLidze po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Na razie udzielił za to wywiadu "Anan Magazine", w którym opowiedział dlaczego wybrał akurat Lublin

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Dla 24-latka będzie to powrót do Europy po dwóch latach przerwy. Ostatnio reprezentował rodzimy klub Suntory Sunbirds, z którym zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju, a także Puchar Cesarza. Wcześniej zaś występował we Włoszech - w barwach Pallavolo Padova (2021-23) oraz Vero Volley Monza (2023-24). - Rozważałem powrót do Włoch, ale bardzo zależało mi na tym, by znaleźć się w innym środowisku niż dotychczas. To właśnie główny powód, dla którego wybrałem Polskę. Myślę, że ponieważ jestem jeszcze młody, mogę próbować wielu różnych rzeczy i czerpać z nich wiele doświadczeń - wyjaśnił. Jego słowa przytoczył na platformie X Jakub Balcerski.

Z dużym uznaniem wypowiadał się także o PlusLidze i zauważył, że siatkówka cieszy się w Polsce niezwykłą popularnością. - Lublin to potężna drużyna, która przez ostatnie dwa lata była mistrzem i wicemistrzem w Polsce, więc oferta od tej ekipy to dowód na to, że jesteś zawodnikiem światowej klasy - dodał.

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To dlatego Takahashi wybrał Polskę. "Pomyślałem sobie, że..."

Takahashi przyznał również, że do wyboru miał także inne oferty, a mimo to postawił na Bogdankę. - To Lublin jako pierwszy się ze mną skontaktował. To oznaczało, że naprawdę mnie chcieli i potrzebowali. Poczułem się potrzebny. Polska PlusLiga należy do czołowych rozgrywek, a reprezentacja Polski zajmuje przecież pierwsze miejsce w światowym rankingu FIVB. Polacy wyróżniają się wzrostem i siłą, ale przede wszystkim ich organizacja, technika i jakość gry są również na bardzo wysokim poziomie. Są to przeciwnicy, których reprezentacja Japonii nigdy nie pokonała, więc pomyślałem, że jeśli uda mi się rozwinąć w Lublinie, przyczyni się to również do zwycięstw Japonii - i właśnie dlatego zdecydowałem się dołączyć do drużyny z Lublina - tłumaczył.

Wraz z Bogdanką LUK-iem Lublin Takahashi w przyszłym sezonie będzie bronił wicemistrzostwa Polski. Wcześniej jednak japońskiego pryzmującego czeka turniej finałowy Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Jego drużyna narodowa w fazie zasadniczej wygrała wszystkie 12 spotkań i zajęła pierwsze miejsce w tabeli. Do walki o medale przystępuje więc jako jeden z głównych faworytów.

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