Gwiazda siatkówki mówi wprost: "To główny powód, dla którego wybrałem Polskę"

Bogdanka LUK Lublin pod koniec maja pochwaliła kolejnym hitowym transferem. Do drużyny Wilfredo Leona dołączył Ran Takahashi. Gwiazdor reprezentacji Japonii zadebiutuje w PlusLidze po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Na razie udzielił za to wywiadu "Anan Magazine", w którym opowiedział dlaczego wybrał akurat Lublin.

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Dla 24-latka będzie to powrót do Europy po dwóch latach przerwy. Ostatnio reprezentował rodzimy klub Suntory Sunbirds, z którym zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju, a także Puchar Cesarza. Wcześniej zaś występował we Włoszech - w barwach Pallavolo Padova (2021-23) oraz Vero Volley Monza (2023-24). - Rozważałem powrót do Włoch, ale bardzo zależało mi na tym, by znaleźć się w innym środowisku niż dotychczas. To właśnie główny powód, dla którego wybrałem Polskę. Myślę, że ponieważ jestem jeszcze młody, mogę próbować wielu różnych rzeczy i czerpać z nich wiele doświadczeń - wyjaśnił. Jego słowa przytoczył na platformie X Jakub Balcerski.

Z dużym uznaniem wypowiadał się także o PlusLidze i zauważył, że siatkówka cieszy się w Polsce niezwykłą popularnością. - Lublin to potężna drużyna, która przez ostatnie dwa lata była mistrzem i wicemistrzem w Polsce, więc oferta od tej ekipy to dowód na to, że jesteś zawodnikiem światowej klasy - dodał.

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To dlatego Takahashi wybrał Polskę. "Pomyślałem sobie, że..."

Takahashi przyznał również, że do wyboru miał także inne oferty, a mimo to postawił na Bogdankę. - To Lublin jako pierwszy się ze mną skontaktował. To oznaczało, że naprawdę mnie chcieli i potrzebowali. Poczułem się potrzebny. Polska PlusLiga należy do czołowych rozgrywek, a reprezentacja Polski zajmuje przecież pierwsze miejsce w światowym rankingu FIVB. Polacy wyróżniają się wzrostem i siłą, ale przede wszystkim ich organizacja, technika i jakość gry są również na bardzo wysokim poziomie. Są to przeciwnicy, których reprezentacja Japonii nigdy nie pokonała, więc pomyślałem, że jeśli uda mi się rozwinąć w Lublinie, przyczyni się to również do zwycięstw Japonii - i właśnie dlatego zdecydowałem się dołączyć do drużyny z Lublina - tłumaczył.

Wraz z Bogdanką LUK-iem Lublin Takahashi w przyszłym sezonie będzie bronił wicemistrzostwa Polski. Wcześniej jednak japońskiego pryzmującego czeka turniej finałowy Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Jego drużyna narodowa w fazie zasadniczej wygrała wszystkie 12 spotkań i zajęła pierwsze miejsce w tabeli. Do walki o medale przystępuje więc jako jeden z głównych faworytów.