Decyzja MKOl-u rekomendująca powrót Rosjan do sportu w naszej części Europy została odebrana jako policzek w twarz. Bardzo szybko w sprawie rosyjskich reprezentantów czynem wypowiedziała się centrala siatkarska FIVB sprawiając, że kadra Rosji siatkarzy od razu wskoczyła na... 3. miejsce światowego rankingu.

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Trener siatkarek z Rosji zapowiada powrót na igrzyska olimpijskie 2028

- To bardzo mocno frustrująca decyzja. Zapraszam na Ukrainę tych panów, którzy ją podjęli, żeby zobaczyli, jak życie wygląda tam na co dzień. Ciekawe, jakby się zachowywali, gdyby Rosja zaatakowała ich kraj, i czy wtedy też podejmowaliby takie decyzje tak szybko - przyznał szef PZPS Sebastian Świderski.

O potężnym zdziwieniu, jaki został wywołany przez decyzje najpierw MKOl-u, a następnie FIVB w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl Dominikiem Senkowskim powiedział także Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

- Wiadomo, że mecze z Rosjanami będą spotkaniami podwyższonego ryzyka. Wiele reprezentacji będzie również odmawiało gry z Rosją, więc pojawia się sporo problemów. Zauważamy też reakcję Rosji na decyzję FIVB. Ich minister sportu w jednym z wywiadów stwierdził, że będzie robił wszystko, aby Rosjanie mogli startować w międzynarodowych zawodach, a kraje, które odmówią goszczenia Rosjan - tu wskazał m.in. na Estonię, Polskę, Niemcy, Litwę oraz Łotwę - mogą obawiać się odebrania im prawa do organizacji danej imprezy. Tak Rosjanie będą działać, naciskać na kary dla gospodarzy. Trudno było tych słów nie odebrać jako komentarz do zmian w siatkówce i przyszłorocznych mistrzostw świata - zaznaczył ekspert.

W dalszym ciągu brakuje ze strony np. FIVB dokładnych wytycznych odnośnie powrotu Rosji do rywalizacji międzynarodowej. Poza nadal trwającą brutalną wojną, którą Rosjanie wywołali w Ukrainie w 2022 roku, jest jeszcze kwestia dopingu. Przez lata sport w tym kraju był systemowo wypaczany przez państwowy dostęp zawodników do zakazanych środków wspomagających.

Tymczasem trener reprezentacji siatkarek rosyjskich, Konstantin Uszakow, nakreślił plan, jaki do zrealizowania ma jego drużyna.

- Decyzja FIVB otwiera nam drogę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, dlatego całe dalsze przygotowania będą prowadzone z myślą o najważniejszym turnieju czterolecia - podkreślił Uszakow, cytowany przez portal championat.com.

- W związku z tym do pracy z reprezentacją narodową powołujemy zawodniczki, które nie tylko wezmą udział w kwalifikacjach olimpijskich, ale w perspektywie dwóch lat wystąpią w USA. To zrozumiałe, że zmiany na tak długim dystansie są nieuniknione: ktoś, nie daj Boże, dozna kontuzji, komuś innemu wystąpić nie pozwolą inne okoliczności. Ale dziewczęta są nastawione optymistycznie. Chcą się wykazać i z impetem wrócić do światowej elity - dodał.

Rosjanki mają już zaplanowane dwa mecze sparingowe. W dniach 5 i 7 sierpnia zmierzą się z Serbkami, przygotowującymi się do mistrzostw Europy. Te zaczną się 21 sierpnia i potrwają do 6 września.