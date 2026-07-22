Trener Ukrainy odpowiada Grbiciowi. Zwrócił uwagę na jedno

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Narodów, ustępując pola jedynie niepokonanej Japonii. Podopieczni Nikoli Grbicia w 12 spotkaniach zanotowali dwie porażki: 2:3 ze wspomnianą Japonią oraz 2:3 ze Słowenią.

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Polska - Ukraina w ćwierćfinale VNL

Taki obrót spraw połączył Biało-Czerwonych w ćwierćfinale z Ukrainą. Obydwa zespoły spotkały się już w tej edycji podczas pierwszego turnieju w chińskim Linyi. Wówczas pierwsze dwa sety nadspodziewanie łatwo padły łupem siatkarzy Raula Lozano. Polacy w kolejnych odsłonach wzięli jednak sprawy w swoje ręce i odwrócili losy pojedynku, triumfując 3:2.

Skład naszego zespołu na przestrzeni całych rozgrywek zdecydowanie się zmienił. Przede wszystkim drużynę zasilili tacy siatkarze jak Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk czy Wilfredo Leon. W drużynie rywali pojawi się także ich największa gwiazda, kolega klubowy Semeniuka z Perugii, Ołeh Płotnicki. Przed meczem ćwierćfinałowym zwracał na to uwagę trener Grbić. - Musimy pamiętać, że oni wygrali cztery razy z rzędu w drugim turnieju. Oczywiście ten zespół wygląda inaczej, kiedy gra Płotnycki. To jest dla nich historyczny sukces i jestem pewien, że wszyscy będą grali swoją najlepszą siatkówkę. My też musimy to zrobić i starać się zagrać na naszym poziomie - mówił w rozmowie z Polsatem Sport.

Lozano odpowiada Grbiciowi

Swojemu vis a vis odpowiedział Lozano. Przypomnijmy, iż Argentyńczyk był trenerem Polaków w latach 2005-2008, kiedy to nasza drużyna zdobyła srebrne medale MŚ w Japonii w 2006 roku. W rozmowie z "sport.ua" zwrócił uwagę na ważny szczegół. - Będziemy musieli zagrać bardzo dobrze, z wielką pewnością siebie. Polska jest faworytem, podobnie jak Japonia, Słowenia i Włochy w każdym ćwierćfinale. Ale w siatkówce wygrywa drużyna, która gra najlepiej, a nie ta z najbogatszą historią - przyznał 69-latek.

- Grając z pewnością siebie i dając z siebie 100 procent, będziemy mogli rywalizować na równych warunkach - dodał szkoleniowiec nazywany przed laty przez polskich kibiców "Małym Rycerzem".

Ćwierćfinały Ligi Narodów siatkarzy odbędą się w dniach 29-30 lipca. Półfinałowe mecze zaplanowano na sobotę, 1 sierpnia, zaś spotkania o medale dnia następnego. Turniej po raz drugi z rzędu odbędzie się w chińskim Ningbo. Tytułu sprzed roku bronić będą Polacy, którzy w ubiegłorocznym finale pokonali Włochów 3:0.

Jakim składem Biało-Czerwoni udadzą się do Chin? Pisaliśmy o tym na łamach Sport.pl: Polacy przygotowują się do finałów Ligi Narodów. Znamy skład.