24:26, a potem taki zwrot! Oto półfinalistki Ligi Narodów

Po raz pierwszy od czterech lat w finałowej rundzie siatkarskiej Ligi Narodów zabrakło polskich siatkarek. Podopiecznym Stefano Lavariniego zabrakło naprawdę niewiele, by zakwalifikować się do turnieju w Makau. W decydującym o awansie spotkaniu Biało-Czerwone prowadziły już 2:0, ale uległy Japonkom i to właśnie one zagrają o ostateczny triumf.

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Zmagania w finałach tegorocznej edycji LN rozpoczęły się od kapitalnego meczu mistrzyń świata i obrończyń tytułu sprzed roku. Włoszki wręcz zmiotły z parkietu Holenderki, bez problemu wygrywając swój ćwierćfinał 3:0 i meldując się w strefie medalowej. Niedługo później na parkiecie w Makau pojawiły się Japonki. Pogromczynie Polek zmierzyły się z trzecią w fazie zasadniczej Brazylią.

Japonki chciały wziąć rewanż na Brazylijkach

Brazylijki były faworytkami tego meczu, w końcu zaledwie dwa tygodnie temu zwyciężyły 3:1 z Japonią - i to na terenie rywalek, w Osace. Początek wskazywał jednak na to, że ćwierćfinał ten będzie bardziej wyrównany. Po niezłym starcie Brazylii (7:5) inicjatywę przejęły Azjatki, które zanotowały czteropunktową serię, a w środkowej części seta prowadziły nawet trzema punktami. Wicemistrzynie LN sprzed roku doprowadziły do remisu, ale końcówka należała do Japonek, które wygrały seta do 24.

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Długimi momentami drugiej partii oglądać można było powtórkę sprzed kilkudziesięciu minut. Lepiej zaczęły Brazylijki (9:7), ale już po chwili to Japonia prowadziła trzema punktami. Tym razem jednak Azjatki słabiej zagrały końcówkę, psując kilka ważnych akcji. Sprawiło to, że Brazylia wyrównała stan meczu po wygranej 25:22 w drugim secie.

Popis Brazylii w ćwierćfinale Ligi Narodów

Trzeci set był już popisem Brazylijek. Szybkie prowadzenie 4:0 zamieniło się momentalnie w siedmiopunktową przewagę (9:2). Stało się jasne, że Japonki tej partii nie wygrają, zwłaszcza że rywalki ani myślały zwolnić tempa. Było już nawet 19:8, a w końcówce udało się Azjatkom nieco zmniejszyć stratę. Szalała Ana Cristina, która po tej partii miała na koncie już 21 punktów, a kroku dotrzymywała jej Julia Bergmann.

Czwarty set był powrotem do wyrównanej gry. Przez większą część partii żadna z drużyn nie potrafiła wywalczyć przewagi większej niż dwa punkty. Udało się to dopiero po serii Japonek, które wygrały pięć akcji z rzędu i prowadziły 18:15. Od tego momentu jednak zdobyły już tylko dwa punkty. Piorunująca końcówka sprawiła, że to Brazylijki wygrały seta do 20, a cały mecz 3:1.

Brazylia - Japonia 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20)

Tym samym poznaliśmy już pierwszą parę półfinałową tegorocznej Ligi Narodów siatkarek. Brazylia zmierzy się ze zwyciężczyniami pierwszego ćwierćfinału - Włoszkami. Drużyny te zagrały ze sobą w pierwszym tygodniu fazy zasadniczej, podczas zmagań w Brasilli. Po tie-breaku lepsze okazały się gospodynie.

W czwartek 23 lipca rozegrane zostaną pozostałe ćwierćfinały. Najpierw Turczynki zmierzą się z Kanadyjkami, a następnie Amerykanki zagrają z gospodyniami finałowego turnieju - Chinkami. Półfinały odbędą się w sobotę 25 lipca, a mecz o 3 miejsce oraz wielki finał - dzień później, w niedzielę 26 lipca.