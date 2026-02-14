Mordercza walka Fręch w Dubaju! Ponad dwie godziny gry

Magdalena Fręch rozpoczęła ten sezon od drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open, co jest niewielkim spadkiem w porównaniu do wyniku z 2025 roku - wtedy była trzecia runda. Poza tym Fręch musiała wycofać się z turnieju w Hobart ze względu na problemy z udem, więc nie doszło do jej pojedynku z Emmą Raducanu. Niedawno nasza tenisistka walczyła w eliminacjach do turnieju WTA 1000 w Dosze, ale nie zdołała znaleźć się w głównej drabince. Fręch walczyła o to, by dokonać tej sztuki w Dubaju, gdzie dotarła do finału kwalifikacji.

Ponad dwie godziny walki o awans. Fręch słabsza od Francuzki

Fręch trafiła w finale na Francuzkę Warwarę Graczową, która jest notowana na 73. miejscu w rankingu WTA - Polka jest o 14 pozycji wyżej. To był drugi mecz między Fręch a Graczową w historii. W 2023 r. tenisistki trafiły na siebie w trzeciej rundzie turnieju w Miami. Wtedy górą była Francuzka, która wygrała 6:1, 6:2.

Jako pierwsza okazję do przełamania rywalki w tym meczu miała Fręch. Polka wygrywała 40:30 w trzecim gemie, ale nie wykorzystała tej szansy. Przy swoim serwisie Fręch obroniła aż trzy piłki na przełamanie. Kluczowy dla losów tego seta okazał się piąty gem, w którym tenisistki grały na przewagi, a Graczowa wypracowała sobie break pointa przy wyniku A:40, z którego skorzystała. Francuzka wykorzystała drugą piłkę setową i wygrała 6:4. Graczowa wygrywała aż 90 proc. punktów przy pierwszym serwisie.

W kolejnym secie Fręch wygrywała już 3:0 z przewagą przełamania, ale przy swoim kolejnym gemie serwisowym straciła ją. Było zatem 3:3. Wydawało się, że dojdzie do przełomu w ósmym gemie, gdzie Fręch prowadziła 40:15 i miała dwa break pointy. Francuzka zdołała doprowadzić dó równowagi i utrzymała serwis.

Fręch przetrwała też dziewiątego gema, w którym Graczowa miała dwie możliwości na przełamanie Polki i na prowadzenie 5:4, co mogłoby postawić naszą reprezentantkę pod ścianą. Ostatecznie tak się nie stało, a potem Fręch przełamała Graczową i wygrała drugiego seta 6:4. Ten set był bardzo wyrównany, a procent serwisu był bardzo podobny (63 proc. Fręch od 59 proc. Graczowej).

Na starcie trzeciego seta Fręch obroniła break pointa, ale musiała się wysilić, by utrzymać podanie. Później Graczowa zyskała przewagę, przełamując Polkę przy jej kolejnym serwisie, a następnie utrzymała podanie. Mimo to Fręch się nie poddała i wygrała dwa gemy z rzędu, doprowadzając do remisu 3:3. Wydawało się, że walka o awans rozstrzygnie się w tie-breaku, ale tak się nie stało. Fręch odpadła w finale eliminacji, przegrywając 4:6, 6:4, 5:7.

Fręch zapewne wróci do gry na turniej WTA 500 w Meridzie, który rozpocznie się 23 lutego i potrwa do 1 marca..