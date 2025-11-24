Żona Bartosza Kurka pokazała, jak ją potraktowali w samolocie do Japonii

Bartosz Kurek wraz z żoną Anną przenieśli się do Japonii, gdzie podbijają tamtejsze ligi. Siatkarz występuje w Tokyo Great Bears, a jego żona Anna Kurek broni barw Tokyo Sunbeams.

Zobacz wideo Anna Kurek pokazuje efekty sprzątania po powodzi w domu w Nysie

Tak potraktowali Kurków w samolocie

Siatkarka często relacjonuje w social mediach codzienne życie w Japonii. Niedawno informowała o trzęsieniu ziemi. "Na załączonym zdjęciu widać było, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 nawiedziło Chibie, czyli miejscowość położoną po drugiej stronie Zatoki Tokijskiej. Mimo to wstrząsy były odczuwalne w Tokio. 'Tak, już nie mogę doczekać się kolejnych' - napisała" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Niedawno na swoim kanale YouTube Anna Kurek zamieściła wideo z kulis wyprowadzki do Japonii. Małżeństwo nie zdążyło rozsiąść się w samolocie, a już zaproponowano im szampana.

- Trzynaście godzin lotu. Warunki nie są złe - mówiła z delikatnie wykrzywioną miną. Wtórował jej mąż, który zrobił równie skwaszoną minę.

Bartosz Kurek zdradził, że podczas lotu najczęściej ogląda filmy i seriale, które wcześniej pobrał, a także słucha muzyki. - Generalnie staram się spać, ale mi to nie wychodzi - zdradził.

Z kolei Anna Kurek opowiedziała, że będzie się zajmować edycją wideo. Pokazała również, że będzie mogła śledzić na żywo to, co dzieje się na zewnątrz. Zdradziła, jak będzie wyglądać lot, kiedy zostaną podane posiłki - głownie zaserwowano im rybę. W dalszej części filmu siatkarze pokazali, jak będą mieszkać w Japonii.

To nie jest pierwszy pobyt Kurków w Japonii. W latach 2020 - 2024 Bartosz Kurek był zawodnikiem Wolf Dogs Nagoya. Jednak na rok postanowił wrócić do Polski. Sezon rozegrał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, ale postanowił ponownie przeprowadzić się do Azji.

