Groza. Oto co pokazała kibicom żona Bartosza Kurka

Bartosz Kurek i jego żona Anna wrócili do Japonii po roku spędzonym w Polsce. Kapitan naszej reprezentacji w minionym sezonie grał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, gdzie trafił z Kraju Kwitnącej Wiśni, w której był przez cztery lata. Jego nowym klubem jest Tokyo Great Bears, gdzie już zadebiutował i zgarnął nawet statuetkę MVP.

Bartosz Kurek i Anna Kurek przeżyli trzęsienie ziemi w Japonii

Atakujący reprezentacji Polski przyznawał, że w Japonii czuje się jak w "drugim domu". "Nigdy nie przypuszczałem, że znajdziemy drugi dom tak daleko od miejsca, z którego pochodzimy. Dziękujemy za całe wsparcie i miłość, jaką zostaliśmy tu obdarzeni już od pierwszego dnia. Wrócimy tu ponownie, bo Japonia skradła nasze serca" - napisał, gdy żegnał się z Wolfdogs Nagoya.

Kraj Kwitnącej Wiśni leży na styku płyt tektonicznych i jest on narażony na trzęsienia ziemi oraz tsunami. W 2024 roku - kiedy centralną część Japonii nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 - Kurkowie informowali na bieżąco, jak wygląda sytuacja.

"Byliśmy w mieszkaniu, 17. piętro i nagle czuję, że nasz budynek zaczyna się bujać... I w sekundę telefony zaczęły dosłownie wyć i przerażający głos z telefonu: EARTHQUAKE. Zaczęło tak bujać wieżowcem, że nasz tv praktycznie spadł z szafki. (...) Jesteśmy 260 km od epicentrum, nie wyobrażam sobie, co przeżywają ludzie 260 km na północ od nas..." - relacjonowała wówczas Anna Kurek na swoim Instagramie.

Sytuacja się powtórzyła. Anna Kurek: Już nie mogę się doczekać

Teraz sytuacja znowu się powtórzyła. Anna Kurek - zawodniczka Tokyo Sunbeams zamieściła relację na Instagramie, w której poinformowała, że tam, gdzie znajduje się razem z mężem, były odczuwalne wstrząsy. Na załączonym zdjęciu widzimy, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 nawiedziło Chibie, czyli miejscowość położoną po drugiej stronie Zatoki Tokijskiej. Mimo to wstrząsy były odczuwalne w Tokio.

"Tak, już nie mogę doczekać się kolejnych" - napisała.

Na szczęście Japonia jest przystosowana do trzęsień ziemi. Kraj jest pełen konstrukcji, odpornych na wstrząsy, meble mają specjalne blokady, by amortyzować ich oddziaływanie.

Anna Kurek - zawodniczka Tokyo Sunbeams, w przeciwieństwie do męża, nie mogła wystąpić w pierwszym ligowym meczu, o czym również poinformowała na Instagramie. "Pierwsza kolejka beze mnie. Papierologia musi się zgadzać" - poinformowała. Polka trafiła do ósmej drużyny ubiegłego sezonu drugiej dywizji V League.