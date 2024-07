Wielka dramaturgia w meczu Polek o brąz ME. Katastrofa w tie-breaku zadecydowała

Siatkarki Marcina Orlika bardzo dobrze radziły sobie od samego początku turnieju. Najpierw gładko pokonały Węgry oraz Litwę, a po porażce z Bułgarią, zwyciężyły cztery kolejne spotkania. Tym samym awansowały do play-offów z pierwszego miejsca i w półfinale zmierzyły się z Belgią. Ta, zwłaszcza w pierwszym secie, którego wygrała do 14, potwierdziła, że nieco brakuje nam do najwyższego poziomu.

Reprezentacja Polski siatkarek poległa w meczu o brąz. Zadecydowała fatalna seria w tie-breaku

Mimo to pozostała nam walka o brąz z Włochami, które niespodziewanie poległy w półfinale z Bułgarią po tie-breaku. Spotkanie zaczęło się wyrównanie, aż do stanu 6:6, kiedy do pola serwisowego udała się Liliana Wójcik. Polki skutecznie pracowały blokiem, a dodatkowo kapitalnie w ataku spisywały się Wójcik oraz Nataszy Ornach. Im dłużej trwała ta partia, tym przewaga tylko rosła, a ostatecznie zakończyła się ona zwycięstwem naszej drużyny 25:18.

Drugi set rozpoczął się dla nas wyśmienicie, gdyż wyszliśmy na trzypunktowe prowadzenie. Od tamtej pory zawodniczki trenera Orlika popełniały jednak sporo błędów (łącznie aż 11), a dodatkowo często nie potrafiły skończyć ataku. 22 procent - tyle wynosiła nasza skuteczność, a z takim wynikiem trudno myśleć o pozytywnym wyniku. I tak się stało. Po dwóch setach rywalizacji mieliśmy zatem wynik 1:1.

Kolejna odsłona to już popis rywalek, które błyskawicznie zbudowały sobie czteropunktową przewagę. I choć zdarzały im się błędy, to nasza drużyna nie potrafiła nawiązać równorzędnej walki. Trudno nam było zatrzymać przede wszystkim Ludovicę Tosini oraz Veronicę Quero. To one sprawiły, że set zakończył się szybko, a zdobyliśmy w nim tylko 16 pkt. I dopiero wtedy nastąpiło przełamanie polskich siatkarek.

Czwarta partia nie zapowiadała czegoś wielkiego, natomiast przy stanie remisowym nagle Zofia Pinderska popisała się dwoma asami serwisowymi i zrobiło się 16:11. Zmotywowane rywalki zdobyły wówczas cztery punkty z rzędu, ale końcówka należała już do Polek, które doprowadziły do tie-breaka. Ten zaczął się spokojnie, natomiast po ataku Cateriny Peroni, która obiła blok i wyprowadziła swój zespół na prowadzenie 8:7, gra Polek totalnie się posypała. Włoszki zdobyły wówczas pięć punktów z rzędu, nie oddały już przewagi do końca i zdobyły brąz mistrzostw Europy.

ME K U18 - Polska - Włochy 2:3 (25:18, 17:25, 16:25, 25:20, 9:15)

Polska: Nadia Siuda, Natasza Ornoch, Maja Koput, Gabriela Robińska, Liliana Wójcik, Maria Kaczmarzyk – Nicole Gucwa (libero) oraz Wiktoria Szewczyk, Zofia Pinderska, Aleksandra Wika, Anna Dorywalska, Weronika Janusz, Daria Wieczorek.

Najwięcej punktów: Natasza Ornoch (17), Zofia Pinderska (12) - Ludovica Tosini (21), Veronica Quero (13), Caterina Peroni (12)

O godzinie 18 rozpoczął się mecz o mistrzostwo Europy między Bułgarią a Belgią.