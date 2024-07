To koniec Niklasa Suele, jakiego znamy. "Podziwiam go"

Niklas Suele ma za sobą nie najgorszy sezon w Borussii Dortmund. W kampanii 2023/24 rozegrał łącznie 31 meczów, w których strzelił jedną bramkę. Obejrzał też jedną żółtą kartkę. Nie zawsze jednak wychodził w podstawowym składzie ośmiokrotnego mistrza Niemiec. Jego chwiejna forma sprawiła, że nie otrzymał powołania do reprezentacji Niemiec na Euro 2024.

Zanim jednak wyjechał na urlop, spotkał się z dyrektorem sportowym Sebastianem Kehlem i kierownikiem drużyny Larsem Rickenem, by porozmawiać o swojej przyszłości. Przekaz tego spotkania był jasny: "jeśli chcesz dostać kolejną szansę w BVB, musisz ciężko popracować nad swoją masą ciała". Te słowa miał usłyszeć Niklas Sule od obu panów - donosi niemiecki portal "Bild".

Przemiana Niklasa Sule robi wrażenie. Tyle kilogramów zrzucił

Sule najwyraźniej wziął to sobie do serca. Na wakacje 28-latek zabrał ze sobą prywatnego trenera, pod którego okiem ciężko pracował. Ta współpraca przyniosła efekty. "Bild" ujawnił, że zawodnik ważył 110 kilogramów, aby po ciężkich treningach na siłowni zgubić osiem kilogramów.

Efekty jego niesamowitej metamorfozy zobaczyć między innymi w mediach społecznościowych. "W końcu wziął się za siebie", "Forma robi wrażenie", "Teraz na pewno nikt nie będzie nazywać go "lodówką" - czytamy w komentarzach.

O jego przemianie na łamach "Bildu" wypowiedział się dyrektor generalny Borussii Dortmund, Hans-Joachim Watzke. - Kiedy go zobaczyłem, to pomyślałem sobie: "Boże, mamy nowego zawodnika". Podziwiam go za determinację. Nie wiem, jak udało mu się tego dokonać. Cieszę się, gdy ktoś przyznaje się do błędu i wyciąga odpowiednie wnioski - powiedział.

Borussia Dortmund nowy sezon rozpocznie od Pucharu Niemiec. Ich przeciwnikiem będzie Phonix Luceck. To spotkanie odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 18:00. Tydzień później niemiecki klub rozpocznie zmagania ligowe. W inauguracyjnym meczu zmierzy się u siebie z Eintrachtem Frankfurt (24.08, godz. 15:30).