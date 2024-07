Gigant chce Kiwiora. To będzie transferowa petarda. Znamy kwotę, są szczegóły

Jakub Kiwior coraz częściej staje się bohaterem transferowych plotek. Pozycja 24-latka w Arsenalu wydaje się coraz słabsza, a to dlatego, że klub zamierza ściągnąć do siebie Riccardo Calafioriego z Bolognii. Poza tym po kontuzji wraca Jurrien Timber i dla Polaka może zabraknąć miejsca w składzie. Wszystko wskazuje więc na to, że latem opuści Londyn tym bardziej, że zainteresowanie nim jest całkiem spore.

Jakub Kiwior trafi do Juventusu? Wszystko zależy od konkurenta

Ostatnio media donosiły, że Kiwiora widziałaby u siebie hiszpańska Sevilla. Wcześniej mówiło się o klubach z Serie A. W grę wchodził AC Milan, Inter Mediolan, Bologna, a także Juventus. Ten ostatni szczególnie mocno poszukuje środkowego obrońcy. Kandydatów na to miejsce jest dwóch. Polak ma jednak pewną przewagę.

Zdaniem portalu tuttomercato.web na szczycie listy życzeń Juventusu jest inny stoper - Jean-Clair Todibo, który rozegrał znakomity sezon w barwach OGC Nice. Problemem jest jednak jego cena. Francuska drużyna oczekuje za niego ok. 35-40 mln euro. Podobną kwotę miał zaproponować West Ham United, a mimo to Nicea nie chciała puścić swojego zawodnika. Juventus nie chce natomiast przekraczać progu 20-25 mln euro. W tej sytuacji dyrektor sportowy Juventusu zamierza zaproponować wypożyczenie z obowiązkiem wykupu po sezonie. Co jednak gdy plan nie wypali?

Kiwior "tańszą alternatywą". Tyle Juventus planuje wydać na Polaka

Wtedy otwiera się szansa dla Jakub Kiwiora. Tuttomercato.web określiła go mianem "tańszej alternatywy". Portal twierdzi, że za Polaka wystarczy wyłożyć jedynie 15 mln euro, mimo że półtora roku temu Arsenal zapłacił 19,5 mln. Dodatkowym atutem 24-latka jest jego znajomość z nowym trenerem Juventusu Thiago Mottą. Obaj współpracowali ze sobą w sezonie 2021/22 w Spezii, gdzie Kiwior wypłynął na szerokie wody.

Gdyby do transferu doszło, byłoby to już czwarte letnie wzmocnienie Juventusu. Wcześniej do klubu dołączyli dwaj pomocnicy Douglas Luiz i Kephren Thuram oraz bramkarz Michele di Gregorio.