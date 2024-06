Cały świat mówi o Taylor Pischke. "Najpiękniejsza siatkarka na świecie"

Taylor Pischke to kanadyjska siatkarka. Od najmłodszych lat związana jest z tym sportem. W czasach szkolnych odnosiła duże sukcesy. Była laureatką nagród i wyróżnień na Uniwersytecie w Manitobie. Otrzymała stypendium sportowe Princess Royal Pan Am Scholarships Sport Manitoba i Mita Stegalla za średnią ocen powyżej 4,0, wolontariat i lekkoatletykę. Jej fantastyczna postawa została doceniona w latach 2012-2013. Wówczas dwukrotnie została wybrana Młodym Sportowcem Roku Manitoby (Manitoba to prowicja w Kanadzie - red.).

W kolejnych latach nie osiągnęła sukcesów. Występy Pischke głównie będą pamiętać jej rodacy, bo to w Kanadzie wygrywała swoje trofea. Do tej pory sięgnęła po siedem tytułów mistrzowskich (cztery w siatkówce halowej i trzy w siatkówce plażowej).

Poza występami na boisku zawodniczka zaczęła prężnie rozwijać swoje konto na Instagramie. Obecnie ma ono ponad 57,5 tys. obserwujących, a liczba stale rośnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wielką popularność w mediach społecznościowych 31-latka zawdzięcza w dużej mierze swojej urodzie. Wielu sympatyków Pischke uważa ją za najpiękniejszą siatkarkę na świecie.

"Najpiękniejsza siatkarka na świecie" urodziła

Jej serce jest już zajęte. Pod koniec sierpnia 2022 roku Pischke stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem został Tom Wilson, kanadyjski hokeista drużyny NHL Washinton Wizards. Po ślubie przyjęła nazwisko męża.

Tydzień temu siatkarka pochwaliła się w mediach społecznościowych, że po raz pierwszy została mamą. Wówczas na Instagramie zamieściła zdjęcie z porodówki, na którym wraz z mężem trzymała dziecko w objęciach. Do postu dodała też opis: "Witaj w rodzinie, kochany Teddy" - napisała.

31-latka w przeszłości grała też w parze z Melissą Humana-Paredes, z którą sięgnęła m.in. po dwa brązowe medale na mistrzostwach świata do lat 23 (w 2013 i 2014 roku).