Rosjance zabrakło klasy. Nagle wyszła Polka i zrobiła to! Bijemy brawo [WIDEO]

Pod koniec marca Magdalena Stysiak i trener Stefano Lavarini sięgnęli po pierwsze trofeum z Fenerbahce w tym sezonie. Wtedy polska atakująca i jej zespół pokonał 3:1 Eczacibasi w finale Pucharu Turcji. Po meczu na parkiecie zapanowało istne szaleństwo, a jego główną bohaterką była właśnie Polka, która sprawiła psikusa koleżankom z zespołu.

Z kolei w miniony weekend Fenerbahce przypieczętowało mistrzostwo w Turcji, pokonując w rywalizacji do trzech wygranych Eczacibasi. Do rozstrzygnięcia tytułu mistrzowskiego potrzebnych było pięć spotkań i dopiero po nim zespół Magdaleny Stysiak i Stefano Lavariniego sięgnął po tytuł, wygrywając w minioną niedzielę 3:0 przed własną publicznością.

"Polskich kibiców może jednak martwić rola reprezentantek Polski w tym finale. Magdalena Stysiak dawała pojedyncze zmiany i nie zdobyła choćby punktu, jako że w ataku Fenerbahce grała znakomita Melissa Vargas, najskuteczniejsza siatkarka gospodyń z 15 punktami. Martyna Czyrniańska z kolei w ogóle nie podniosła się z ławki, oglądając z niej porażkę swojej drużyny mimo znakomitego występu Serbki Tijany Bosković (22 punkty)" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Magdalena Stysiak miała chwilę dla fanów. Jej koleżanka z zespołu niekoniecznie

Mecz z Eczacibasi był ostatnim Fenerbahce w tym sezonie. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z przybycia siatkarek na to spotkanie i można na nim zauważyć dwie siatkarki tego zespołu - Arinę Fiedorowcewą i Magdalenę Stysiak.

Rosjanka nie odpowiedziała na prośby fanów o autograf oraz zdjęcie i szybko weszła do budynku. Widać, jak bardzo rozczarowana była jedna z młodych kibicek, których prośbę wprost odrzuciła Fiedorowcewa. Z kolei reprezentantka Polki ustawiała się do zdjęć i zbiła "piątkę" z młodą kibicką. "Jestem zawiedziony Ariną, bo niezależnie od wszystkiego było to tylko zdjęcie lub autograf z dzieckiem" - czytamy na profilu Elite do Volei.

W ostatnim czasie nasiliły się doniesienia nt. przyszłości Magdaleny Stysiak. Wiele wskazuje, że będzie ona związana ze stambulskim zespołem. "W sezonie 2024-2025 będzie nosiła koszulkę Fenerbahce" - czytamy na X (dawniej Twitter) na profilu tureckiego dziennikarza Enesa Yalniza. Zanim jednak do tego dojdzie, to Polka zagra w barwach reprezentacji Polski w Lidze Narodów oraz igrzyskach olimpijskich w Paryżu.