Siatkówka wraca do otwartego Polsatu. Arcyważne wieści dla kibiców!

Kibice polskiej siatkówki mają powody do zadowolenia. Już niedługo będą mogli obejrzeć finał Ligi Mistrzów z udziałem Jastrzębskiego Węgla i to w ogólnodostępnej telewizji. Tak jak w poprzednim roku Polsat postanowił przeprowadzić transmisję na dwóch antenach - Polsatu Sport oraz - co bardzo ważne - otwartego Polsatu. Kiedy i z kim zagra polski klub?

4 Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl