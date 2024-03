Wszystko jasne! Oto nowy klub Wilfredo Leona

O możliwości gry Wilfredo Leona w PlusLidze media informowały już od kilku tygodni. Zawodnik Sir Safety Perugia był kontuzjowany przez większość tego sezonu, a we Włoszech mają dość jego problemów ze zdrowiem. Przez to umowa Leona ma nie zostać przedłużona i wygaśnie z końcem sezonu. To zatem otworzyło możliwość do tego, by Leon w końcu zagrał w Polsce. Szerzej o swojej przyszłości przyjmujący mówił w rozmowie z portalem plusliga.pl.

Zobacz wideo Długie spotkanie w Gdańsku. Mateusz Bieniek: Nie utrzymaliśmy koncentracji w trzecim secie

- Na ten moment jestem za opcją, żeby grać w Polsce. To nie jest tak, że walczę tylko o pieniądze. Liczy się to, żeby wybrać jak najlepsze miejsce pod każdym względem. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby grać tam, gdzie komfortowo będzie się czuła moja rodzina i gdzie ja też będę się czuł bardzo dobrze. Chcę dalej walczyć o najcenniejsze trofea, jak Liga Mistrzów i mistrzostwo czy puchar danego kraju - tłumaczył Leon.

Od tego momentu Leon był łączony z transferem do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Projektu Warszawa czy Aluronu CMC Warta Zawiercie. Potem jednak coraz głośniej było o tym, że Leon może wybrać ofertę Bogdanki LUK Lublin, a więc piątego zespołu PlusLigi. Było jednak jasne, że jeśli jakiś klub z Polski chce sprowadzić Leona, to musi znaleźć sponsora, który pokryje jego kontrakt - obecnie w Perugii zarabia 700-800 tys. euro za sezon.

Wilfredo Leon podpisał. To jego nowy klub w PlusLidze

TVP Sport oraz Jakub Balcerzak zgodnie informują, że nowym klubem Leona będzie właśnie Bogdanka LUK Lublin. Z tych informacji wynika, że obie strony miały dogadać wszystkie szczegóły umowy, a siatkarz złożył podpis pod kontraktem. Ten ma obowiązywać do końca przyszłego sezonu, natomiast będzie w nim zawarta opcja przedłużenia współpracy o kolejny rok. - Nie ma konkurencyjnych ofert na stole, więc nie chodzi o to, że wciąż z kimś walczymy o pozyskanie zawodnika, ale po prostu dopinamy ostatnie szczegóły kontraktu - mówi Krzysztof Skubiszewski, prezes Bogdanki w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Wcześniej TVP Sport podawało, że formalnie wszystko ma zostać ogłoszone po świętach Wielkanocnych. To jednak klub dementował. - Chcielibyśmy, żeby podpisy pod umową Wilfredo były, ale to ale to, co podaje prasa, dementujemy. Cały czas rozmawiamy. Chcemy, żeby Wilfredo zagrał u nas w przyszłym sezonie - przekazał Maciej Kraczek, wiceprezes zespołu z Lublina. Bogdanka zapewniła sobie udział w play-offach pierwszy raz w historii klubu, a wcześniej dotarła do półfinału Pucharu Polski.

Bogdanka LUK Lublin będzie szóstym klubem w karierze Leona. Wcześniej przyjmujący grał w barwach Capitalinos (2005-2010), Orientales de Santiago (2010-2013), Zenita Kazań (2014-2018), Ar-Rajjan SC (2015, 2016) i Sir Safety Perugii (2018-2024).

Bogdanka LUK Lublin zagra jeszcze trzy mecze w rundzie zasadniczej PlusLigi, odpowiednio z Norwid Częstochowa (30.03), Asseco Resovią (03.04) i GKS-em Katowice (08.04).