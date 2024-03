Możdżonek składa ważną obietnicę. Wyda miliony, jak zostanie prezydentem

Marcin Możdżonek przez lata stanowił o sile bloku reprezentacji Polski. Razem z Biało-Czerwonymi wywalczył m.in. mistrzostwo świata (2014) czy złoty medal mistrzostw Europy. Karierę zakończył w 2020 roku i zajął się polityką. W grudniu 2023 roku został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim. Z kolei obecnie stara się o posadę prezydenta Olsztyna.

- Zdecydowałem się kandydować, bo nasze miasto potrzebuje dużej i szybkiej zmiany - podkreślał w jednym z wywiadów. Były siatkarz deklarował, że skupi się przede wszystkim na rozwoju Olsztyna. - Duże firmy przyjeżdżają, widzą potencjał, ale odbijają się od braku możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje gmina - dodawał. Okazuje się, że ma też konkretne plany jeśli chodzi o rozwój sportu.

Marcin Możdżonek przedstawił plan działania. Chodzi o sport. Wielkie deklaracje

O wszystkim opowiedział podczas konferencji prasowej. Możdżonek zapowiedział, że chce zachęcić młodzież do uprawiania sportu. - Dla dzieci konieczne jest, by wróciła obowiązkowa nauka pływania. Dzieci muszą mieć również dostęp do szerokiej oferty SKS-ów - podkreślał, cytowany przez gazetaolsztynska.pl. Przygotował też ofertę dla osób w starszym wieku. - Jeżeli zaś chodzi o finansowanie sportu, to zadaniem miasta jest to, aby ściągało i pomagało w pozyskiwaniu środków - dodawał.

Okazuje się, że jednym z większych przedsięwzięć, jakie planuje przeprowadzić, jest budowa nowego stadionu. Wprawdzie Olsztyn posiada dwa obiekty, przy al. Piłsudskiego i stadion Leśny, ale Możdżonek nie chce ich modernizować. Zamiast tego zamierza stworzyć całkowicie nowy obiekt.

- Mówimy o stadionie miejskim. Musi to być skonsultowane ze środowiskami sportowymi, kibicowskimi, z ekspertami i ludźmi, którzy zajmują się obsługą tego typu obiektów - podkreślał. Wyjaśnił też, dlaczego nie zamierza modernizować istniejących już stadionów.

- Popatrzymy co się stało z halą Urania. Obiekt przeszedł renowację, de facto została wybudowana od nowa i co się stało? Firma, która obsługuje m.in. jedną z najsłynniejszych polskich hal - katowicki Spodek - zrezygnowała z obsługi naszej Uranii ze względu na to, że to po prostu się nie opłaca, więc musimy nowy stadion wybudować w takim miejscu, z takimi warunkami, by spełniał oczekiwania, i społeczne, i biznesowe, żebyśmy mogli wykorzystać jego możliwości, a nie dokładać - dodawał.

Trudne zadanie przed Możdżonkiem. W grze o stanowisko prezydenta Olsztyna aż siedmiu kandydatów

Nieco więcej obietnic były siatkarz przedstawił na Facebooku. Zamierza m.in. wesprzeć drużyny zawodowe w Olsztynie w aktywnym poszukiwaniu inwestorów i sponsorów.

Możdżonek ma sześciu kontrkandydatów - obecnego prezydenta Olsztyna, Czesława Małkowskiego (w tym roku skończy 84 lata), Roberta Szewczyka, Grzegorza Smolińskiego, Mirosława Arczaka, Bartosza Grucelę i Monikę Rogińską - Stanulewicz.

Wybory samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia, tydzień po świętach wielkanocnych. Ewentualna druga tura ma odbyć się 21 kwietnia.