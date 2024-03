Słynny trener się wygadał. Poprowadzi polskiego giganta. Absolutny hit

Po rozczarowującym sezonie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmieni się niemal nie do poznania. W miejsce odchodzących liderów pojawią się nowe gwiazdy, zatrudniony zostanie także nowy szkoleniowiec. Sprawdziły się wcześniejsze spekulacje, wskazujące na trenera czołowej reprezentacji. On sam potwierdził te doniesienia w programie "After Hours". Będzie to dla niego pierwsza w karierze posada w polskiej lidze.

3 Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl