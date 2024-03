22-letni trener rzucił się pod pociąg. Oskarżyli go o gwałt na 15-latce

Tragiczne wieści dotarły w niedzielę z amerykańskich mediów. Poinformowały one, że w sobotni wieczór w wieku 22-lat trener siatkówki, Jason Macer, odebrał sobie życie. Mężczyzna w ostatnim czasie pracował w dwóch klubach na Long Island.

Jason Macer nie żyje. 22-letni trener siatkówki popełnił samobójstwo

Jason Macer podjął świadomą decyzję o popełnieniu samobójstwa. "Jason Maser został śmiertelnie potrącony przez pociąg około 22:35 w pobliżu stacji Syosset po tym, jak "celowo" wszedł na tory na Woodbury Road" - przekazał w oficjalnym oświadczeniu rzecznik policji Michael Cortez, cytowany przez portal nypost.com.

Były trener z Long Island zginął na miejscu, a ruch w pobliżu miejsca wypadku był wstrzymany przez kilka godzin. Po tragicznym wydarzeniu prawnik Masera, John Carman, powiedział, że jego rodzina jest "zdruzgotana".

W ostatnim czasie 22-latek pracował w dwóch klubach na Long Island. W czwartek 21 marca został aresztowany przez policję i natychmiast zawieszony przez swoje kluby. W piątek 22 marca stawił się w sądzie, gdzie wysłuchał aktu oskarżenia. Amerykanin został oskarżony o dwukrotne zgwałcenie 15-letniej dziewczynki, którą trenował zarówno w Sacred Heart, jak i w B&B Volleyball Club. Po raz pierwszy mężczyzna miał wykorzystać nieletnią dziewczynę 7 lutego, a miesiąc później miał zgwałcić ją kolejny raz. Do niedozwolonego czynu miało dojść w jego samochodzie - Jeepie Cherokee.

Na piątkowej rozprawie Macer nie przyznał się do winy i po wpłaceniu kaucji w wysokości 75 tys. dolarów wyszedł z więzienia, a następnego dnia popełnił samobójstwo. W kwietniu ponownie miał stanąć przed sądem, gdzie groziło mu do czterech lat więzienia. Policja ujawniła, że mężczyzna zostawił list pożegnalny, którego treść nie została ujawniona.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.