Dramat polskiego giganta. Centymetry dzieliły go od zwycięstwa na wagę złota

Kilka centymetrów zdecydowało o tym, że na koniec tego hitu kolejki PlusLigi Aleksander Śliwka - zamiast ściągać koszulkę w szale radości zakładał ją sobie na twarz pełen rozczarowania. Tych kilku centymetrów siatkarzom Grupy Azoty Zaksie zabrakło w tym meczu aż dwukrotnie - raz, by zakończyć mecz zwycięstwem, a drugi - by być od tego o jedną piłkę.

Zwykle hitem kolejki nie określa się pojedynku drużyny, która plasuje się na drugim lub trzecim miejscu z tą, która walczy obecnie o to, by się w ogóle zakwalifikować do czołowej ósemki w fazie play off. Ale sytuacja jest wyjątkowa, bo tym zespołem będącym na pograniczu walki o mistrzostwo Polski lub wielkiego rozczarowania jest Zaksa, triumfator trzech poprzednich edycji Ligi Mistrzów. I w poniedziałkowy wieczór pokazała grę i charakter, jakich nie prezentowała już od wielu miesięcy. Ale na półmetku dały też o sobie znów znać problemy i dlatego kędzierzynianie wracają do domu tylko z punktem zamiast ze zwycięstwem.

Pierwsza piłka w tym meczu nie mogła powędrować do nikogo innego w tym zespole. Aleksander Śliwka wrócił do wyjściowego składu po długiej przerwie spowodowanej złamaniem palca. Od połowy grudnia do początku marca przeżywał spotkania drużyny, obserwując je zza band reklamowych. W składzie ponownie pojawił się 10 marca, ale w dwóch pierwszych spotkaniach przebywał na parkiecie tylko epizodycznie. W meczu z Projektem w Warszawie był na nim od pierwszej od ostatniej akcji.

W całej wielkiej serii kłopotów zdrowotnych wicemistrzów Polski, która nękała ich właściwie od początku rozgrywek 2023/24, strata kapitana była najdotkliwsza, bo miała wyraźny wpływ na drużynę nie tylko sportowo, ale i mentalnie. Gwiazdor reprezentacji Polski po powrocie w swoim stylu nie tylko pomagał dobrą grą, ale i jako lider. Cała drużyna była jednością - któremuś z zawodników nie wyszło zagranie, to reszta pokazywała, że nic się nie stało. Tak było niemal cały czas, bo w końcówce trzeciej i piątej partii dominowały złość i frustracja po straconych szansach.

Drużyna trenera Adama Swaczyny pokazała twarz znaną z poprzednich sezonów - zespołu zdeterminowanego, walczącego i podcinającemu rywalom skrzydła dzięki świetnej grze w systemie blok-obrona. Było to konieczne, bo po niepowodzeniu w Lidze Mistrzów i Pucharze Polski ekstraklasa jest jedyną nadzieją kędzierzynian na poprawę nastroju w tym sezonie.

W pierwszym secie parli do przodu od początku. Po asie Davida Smitha prowadzili 3:0, a zagrywka wciąż była ich wielką bronią. Po punktowej zagrywce Marcina Janusza wygrywali 18:12. Połączenie bardzo dobrego serwisu z dobrą defensywą, było połączeniem, z którym gospodarze sobie kompletnie nie radzili. W poprzednim meczu ligowym z Treflem Gdańsk kędzierzynianie roztrwonili dużą przewagę, co miało bolesne konsekwencje. Teraz też w końcówce seta zrobiło się nieco nerwowo w ich szeregach, bo Projekt zredukował stratę do punktu (21:22). Ale więcej stołeczna ekipa, która już do końca sezonu musi sobie radzić bez będącego w świetnej formie środkowego Jurija Semeniuka (kontuzja), już nie zdziałała.

Wielkie problemy ze skończeniem akcji warszawskiego zespołu utrzymywały się też w drugiej odsłonie. Wymowna była mina rozgrywającego Jana Firleja, który - idąc na zagrywkę - kręcił głową i wzdychał ciężko. Goście wciąż bezlitośnie bombardowali serwisami Artura Szalpuka ( w całym meczu odbierał ponad 50 razy), który miał problemy z dokładnym przyjęciem. Przewaga rosła szybko i po dwóch setach kibice Zaksy byli w wyśmienitych humorach.

Od trzeciej partii scenariusz zaczął się odmieniać. Przez większość czasu wynik był na styku. Po długiej akcji Bartosz Bednorz został zablokowany i zrobiło się 21:19 dla Projektu. Wtedy już nie było spokoju - Erik Shoji przykucnął i zły uderzył ręką w parkiet, a następnie przygryzł w złości koszulkę. Humory w Zaksie poprawiły się, gdy doprowadzili do remisu. A kluczowa akcja trzeciej partii, a może i całego meczu, to piłka przy stanie 23:23. Janusz zagrywał i rywale nie przebili piłki. Kędzierzynianie już się cieszyli z piłki meczowej, ale po challenge'u okazało się, że rozgrywający kadry przekroczył przy serwisie nieco linię. Dobił ich Linus Weber, który posłał na koniec asa.

W czwartym secie równa walka toczyła się do stanu 17:17. Po stronie warszawskiej drużyny brylowali Weber, który swoim wejściem za Bartłomieja Bołądzia zrobił różnicę oraz Szalpuk. Ściana stawiana przez kędzierzynian już tak nie straszyła jak wcześniej, a oni sami co jakiś czas potrzebowali pomocy fizjoterapeuty. Najpierw skurcz dopadł Śliwkę, potem problem miał Bednorz. W końcówce nie mieli goście nie mieli nic do powiedzenia.

Tie-breaka komplet publiczności oglądał już na stojąco. Projekt uciekał, a Zaksa goniła. W trzech piłek meczowych, które mieli goście, najbardziej boleć może niewykorzystanie tej przy wyniku 16:15. Po długiej akcji Bednorz posłał piłkę po taśmie w aut. Po chwili zaś dał o sobie znać wielki pech. Janusz potknął się i przewrócił, przez co piłka spadła obok niego na parkiet. Chwilę potem długą akcję skończył Szalpuk, dając wielką radość swojej drużynie i dobijając rywali.

Na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej Zaksa jest dziewiąta i ma punkt straty do wymarzonego ósmego miejsca. Ale walka o awans to będzie ciężka wspinaczka - przed nią jeszcze m.in. spotkania z Jastrzębskim Węglem i Aluronem CMC Wartą Zawiercie, czyli liderem i trzecią ekipą w tabeli.