Polki zagrają o brązowy medal. Różnica klas w półfinale

Reprezentacja Polski siatkarek wciąż ma szanse na medal Uniwersjady w chińskim Chengdu, choć teraz już tylko na brąz. W piątek nasze zawodniczki zmierzyły się z gospodyniami turnieju Chinkami i dostały od nich srogą lekcję. Przegrały 0:3 i w żadnym secie nie były w stanie przeciwstawić się rywalkom.

Polskie siatkarki znów gorsze od Chinek. Historia może się powtórzyć

Najbliżej było w pierwszej partii, choć już w niej przewaga Chinek była bardzo wyraźna. Polki przegrały do 20. Potem było jeszcze gorzej. Dwa kolejne sety kończyły się wynikiem 15:25. - Nie ma co się okłamywać, dzisiaj Chinki były zdecydowanie lepsze i wygrały z nami 3:0 - stwierdziła po spotkaniu Julita Piasecka, nasz przyjmująca. - Rywalki świetnie przyjmowały i zagrywały, były dzisiaj bardzo dobre w każdym elemencie. Nam trochę siadło przyjęcie i nie działała zagrywka w taki sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyły. Nie ma co się smucić, jutro mamy wolne, a już pojutrze gramy o brąz - dodała.

Absolutny dreszczowiec w meczu polskich siatkarek. A było już 2:0

Azjatki szybciutko zameldowały się więc w finale. W drugim półfinale emocji było zdecydowanie więcej. O jego losach przesądził dopiero tie-break, w którym Japonia pokonała Brazylię 15:9. O złoto zagrają dwie drużyny z Azji, a o brąz powalczą Polki z Brazylijkami. Ich mecz rozpocznie się w niedzielę 6 sierpnia o godz. 11:00 polskiego czasu.

Polska zagra o brąz Uniwersjady. "Mamy do wyrównania pewne rachunki"

Dla naszych kadrowiczek będzie to okazja do rewanżu. Obie ekipy starły się już w fazie grupowej. Wtedy lepsze były siatkarki z Ameryki Południowej, ale dosłownie o włos. Potrzebne było pięć setów, a w ostatnim decydowała gra na przewagi. - Mamy do wyrównania pewne rachunki z Brazylijkami za porażkę 2:3 w grupie, nie ukrywam, że chcieliśmy z nimi znowu się spotkać, tylko liczyliśmy, że w finale, a nie w starciu o brąz. Ale z drugiej strony cieszę się, że o medal gramy z nimi, a nie z Japonią - ocenił Bartłomiej Dąbrowski, drugi trener Akademickiej Reprezentacji Polski.

Akademicka reprezentacja Polski może zatem powtórzyć sukces pierwszej reprezentacji z zakończonej niedawno Ligi Narodów. Wówczas Biało-Czerwone w amerykańskim Arlington wywalczyły brąz, a w półfinale również uległy Chinkom 0:3.