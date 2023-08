W pierwszym meczu mistrzostw świata polskie siatkarki wygrały 3:1 z Meksykiem, w drugim pokonały Koreę Południową 3:0, a w trzecim starciu przyszło im zmierzyć się z Serbią. Mimo bardzo pewnego wejścia w spotkanie Biało-Czerwone były już na prostej drodze do porażki, choć na szczęście w decydującym momencie udało im się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Reprezentacja Polski U19 z kolejnym zwycięstwem podczas mistrzostw świata w siatkówce

Początek pierwszego seta był wyrównany, ale wejście w pole serwisowe Martyny Podlaskiej sprawiło, że Polki szybko wyszły na prowadzenie. Biało-Czerwone dominowały na parkiecie, a kolejne przerwy brane przez trenera Serbek, nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie nasze siatkarki wygrały w pierwszej partii 25:13, dokładnie tak samo, jak w drugiej.

Problemy i to bardzo poważne problemy zaczęły się wraz z początkiem trzeciego seta. Można powiedzieć, że Serbki wreszcie weszły w mecz. Gra była bardzo wyrównana i toczyła się niemal punkt za punkt. Przy stanie 17:17 rywalki dwukrotnie zagrały skutecznym blokiem i wyszły na prowadzenie 19:17. Choć siatkarkom trenera Waldemara Kawki udało się odrobić straty, to przeciwniczki od razu potrafiły odskoczyć, by triumfować w trzeciej partii 25:22.

Szaleniec wziął na celownik gwiazdę reprezentacji. Natychmiastowa reakcja klubu i policji

W czwartym secie Polki wyglądały na zagubione, a na dodatek Sonja Danilović męczyła je zagrywką. Serbki szybko wyszły na prowadzenie 7:2 i choć nasze zawodniczki dzielnie je goniły, to na niewiele się to zdało, bo rywalki wygrały aż 25:19. Z wielkiej dominacji w dwóch pierwszych setach nie zostało już nic i o uratowaniu zwycięstwa polskich siatkarek, na które w połowie spotkania wskazywały wszystkie znaki nieba i ziemi, miał zadecydować tie-break. W nim Biało-Czerwone przegrywały już 5:7, ale na szczęście znakomicie na zagrywce poradziła sobie Aleksandra Walczak. Koniec końców Polki wygrały 15:13, a w całym meczu 3:2.

Skład reprezentacji Polski: Walczak, Milewska, Fiedorowicz, Podlaska, Sobanty, Moszyńska, Suska (libero), Brzoza, Siuda, Dombrowska

Tomasz Fornal przestał się kryć. To ona skradła jego serce. Fanki w szoku

Polki z pewnym awansem do fazy pucharowej na dwie kolejki przed końcem

Po trzech meczach Polki są wiceliderkami grupy D. Na czele znajdują się Amerykanki, dzięki lepszemu bilansowi setów (przegrały o jednego mniej). Tuż za naszymi siatkarkami plasują się Serbki, natomiast czwarte są Japonki, a piąte Koreanki, które co prawda w przypadku dwóch porażek Polek, mogę się z nimi zrównać punktami, ale wówczas zadecyduje wynik bezpośredniego starcia. W nim lepsze okazały się zawodniczki Waldemara Kawki, co oznacza pewny już awans. Gra toczy się teraz o potencjalnie słabsze przeciwniczki w 1/16 finału. Biało-Czerwonym pozostały jeszcze starcia z USA (w sobotę 5 sierpnia) i z Japonią (w niedzielę 6 sierpnia).

Tabela mistrzostw świata grupy D MŚ siatkarek U19: