Wielki mecz polskich siatkarek. Mistrzynie na kolanach [WIDEO]

Reprezentantki Polski 16 lipca osiągnęły historyczny wynik, zdobywając brązowy medal w Lidze Narodów. Był to pierwszy od 55 lat medal Polski w żeńskiej siatkówce na światowej imprezie. Po zakończeniu turnieju Polki otrzymały kilkanaście dni wolnego. W środę 2 sierpnia wróciły na parkiet i w Krośnie rozegrały mecz towarzyski z Turcją. Ze złotymi medalistkami Ligi Narodów zmierzą się jeszcze w najbliższy piątek i sobotę (4-5 sierpnia).

Siatkówka. Polki lepsze od Turczynek. Świetny mecz zawodniczek Lavariniego

Stefano Lavarini w środowym meczu kontrolnym zdecydował się na następujące zestawienie: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Joanna Wołosz, Joanna Pacak, Olivia Różański i Maria Stenzel. Już po kilku minutach rywalizacji Polki wypracowały kilkopunktową przewagę nad rywalkami. Świetnie w polu serwisowym spisała się Olivia Różański. Najlepszy zespół Ligi Narodów po chwili doprowadził do remisu (8:8), a w kolejnych minutach gra toczyła się "punkt za punkt". Od stanu 14:14 zawodniczki Lavariniego znów budowały przewagę. Nie oddały jej już do końca seta, którego wygrały 25:20.

Potwierdziło się! Oto kolejna para w sporcie. Siatkarka znalazła miłość

Druga partia była zdecydowanie bardziej wyrównana. I choć w pewnym momencie Polki prowadziły 9:4, to Turczynki zdołały wyrównać. Co więcej, kilka chwil później miały nawet trzypunktowe prowadzenie (11:14). Zawodniczki Lavariniego nie dały się jednak Turczynkom i wyrównały. Końcówka seta była niezwykle emocjonująca - do stanu 22:22 Polki zyskały pewność siebie i doprowadziły partię do końca, wygrywając 25:23 i podwyższając przewagę w meczu.

Historyczny sukces. Polki grały tak, że porównują je do siatkarzy. A to dopiero początek

Trzeci set ułożył się całkowicie pod dyktando biało-czerwonych. Po kilku minutach prowadziły już pięcioma punktami (8:3)! W kolejnych minutach przewaga się utrzymywała - Polki grały bardzo pewnie, a Turczynki popełniały kolejne błędy. W pewnym momencie przewaga naszych siatkarek wynosiła już dziewięć punktów (22:13) i Polki pewnie dowiozły ją do końca meczu. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 25:16.

Czwarty set także dla biało-czerwonych. Udane rozpoczęcie przygotowań do ME i kwalifikacji do IO

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu szkoleniowcy obu ekip umówili się na rozegranie czterech setów. To oznaczało, że mimo wyniku 3:0 na tablicy Polki czekała jeszcze jedna partia. Ta zakończyła się wygraną Turczynek 25:20. W całym meczu górą były jednak nasze zawodniczki.

Polki zagrały bardzo pewnie w zagrywce. Dziewięć razy zaserwowały asa. Nieźle wyglądała też gra w bloku i ataku. Widać, że po sukcesie w Lidze Narodów forma nie uszła z zespołu Lavariniego. Warto odnotować powrót na boisko dwóch polskich gwiazd: Joanny Wołosz i Malwiny Smarzek, które nie grały w Lidze Narodów.

Polska - Turcja 3:1 (25:20, 25:23, 25:16, 20:25)