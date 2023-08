Koncertowa gra Polaków. Raz, dwa, trzy. Bijemy brawo

Polscy siatkarze przemknęli jak burza przez fazę grupową uniwersjady w Chengdu. Zawodnicy Dariusza Luksa pokonali w trzech setach reprezentacje Portugalii, Hongkongu i Korei Południowej i pewnie awansowali do ćwierćfinału. Tam zmierzyli się w czwartek z Ukrainą, która w drodze do 1/4 finału przegrała jedynie z Chinami (0:3).

Polacy w półfinale uniwersjady. Kolejne pewne zwycięstwo bez straty seta

Początek meczu był wyrównany, ale z czasem Polacy zdołali zbudować kilkupunktową przewagę. W środkowej fazie seta rywale odrobili stratę i byli nawet o krok od wyrównania, doprowadzając do stanu 16:15. Od tego momentu nasi zawodnicy wrócili jednak do świetnej gry i ponownie zaczęli uciekać. Świetna końcówka nie pozostawiła już Ukraińcom żadnych złudzeń, a faworyci cieszyli się ze zwycięstwa 25:20.

W drugim secie reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów ponownie dotrzymywała Polakom kroku tylko z początku. Świetna gra drużyny Luksa pozwalała budować coraz większą przewagę, co zbliżało do pewnego zwycięstwa. Finalnie skończyło się wygraną 25:16, co oznaczało, że naszą drużynę od awansu do półfinału dzieli już tylko krok.

Trzecia odsłona nie okazała się formalnością, a wręcz bardzo ważnym testem dla faworytów. Rywale od początku prezentowali lepszą grę, co z czasem dało im nawet pięć punktów przewagi (12:7). Polacy zdołali jednak wrócić do poziomu, którym zachwycali w poprzednich partiach, a dwie punktowe serie pozwoliły im wyjść na prowadzenie 19:17. To całkowicie dobiło Ukraińców, którzy nie potrafili już odpowiedzieć. W efekcie zawodnicy Luksa wygrali do 19, notując kolejny triumf 3:0.

W ćwierćfinale niekwestionowanym liderem polskiej kadry był Michał Gierżot, który zdobył 17 punktów. Solidne spotkanie rozegrali również Mateusz Poręba i Damian Kogut, zapisują na koncie drużyny po siedem punktów.

Reprezentanci Polski w półfinale zmierzą się z Chińczykami. Gospodarze również mają na koncie komplet zwycięstw i, podobnie jak nasi zawodnicy, w dotychczasowych spotkaniach nie stracili żadnego seta. Mecz ten zapowiada więc wyrównaną walkę.