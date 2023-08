Lewandowski: "Doświadczyłem pogardy". Mówi, przez co przeszedł

Nie da się odmówić Robertowi Lewandowskiemu wielkiego sukcesu na arenie międzynarodowej. Zmienił postrzeganie polskiego rynku w światowej piłce nożnej, z którego coraz częściej wyciągani są młodzi piłkarze. Zmienił podejście Zachodu do Polaków, o co wcale tak łatwo nie było. W najnowszym wywiadzie, którego udzielił francuskiemu dziennikowi "L'Equipe", powiedział o trudnościach na drodze na szczyt, porównaniach z Igą Świątek, a także o swoich planach na przyszłość.

Lewandowski: Doświadczyłem pogardy

Robert Lewandowski wyjechał z Polski w 2010, przechodząc z Lecha Poznań do Borussii Dotmund. Polski napastnik nie miał łatwych początków w Niemczech. Przegrywał rywalizację o pierwszy skład, media w Niemczech szydziły z jego nieskuteczności. Potrzebował nieco więcej czasu, żeby się przebić i zaistnieć w światowej piłce na lata.

Kiedy kapitan reprezentacji Polski zaczynał karierę w zachodnich ligach, doświadczył kompleksu niższości z powodu bycia Polakiem. O podobnych przeżyciach opowiadała niedawno w rozmowie z "L'Equipe" Iga Świątek, gdy zaczynała odnosić sukcesy, do czego w tym wywiadzie nawiązano.

- Doświadczyłem nie braku szacunku, ale pogardy. Kiedy zaczynałem, ludzie niekoniecznie we mnie wierzyli, ponieważ byłem młodym chłopakiem z Polski. Dawno żaden Polak nie osiągnął takiego poziomu, więc to musiało być niemożliwe. Było kilka łez i dużo nieporozumień - powiedział Lewandowski w rozmowie z francuską gazetą.

Francuzi stwierdzili, że Lewandowski i Świątek są swego rodzaju ambasadorami zmiany postrzegania Polaków na świecie.

- I to jest super, bardzo się z tego cieszę. Chciałbym nawet, żeby było takich osób więcej. Śledzę je wszystkie. Zabawne jest to, że niektórzy zaczynają nas porównywać. Ona jest na szczycie w tenisie, ja w piłce nożnej... To fantastyczne! A dla Igi to się nie skończy. Ma 22 lata i wiele lat przed sobą. Ona dopiero zaczyna to wszystko oswajać. Będzie długo na szczycie - stwierdził Lewandowski.

Co Lewandowski będzie robił w przyszłości?

Lewandowski skończy 21 sierpnia 35 lat. Ma jeszcze trzy lata ważnego kontraktu z FC Barceloną. Choć koniec kariery nieuchronnie się zbliża, to Polak czuje, że jest jeszcze w stanie grać na wysokim poziomie przez kilka lat.

- Mam w sobie tę energię, więc może to trwać. A jak długo, to nie wiem - przyznał.

Polski piłkarz ma sporo biznesów pozapiłkarskich, które przynoszą mu odpowiedni zysk. Ale sam jeszcze nie wie, jaką drogą pójdzie, kiedy zakończy karierę. Na razie czuje głód gry.

- Przygotowuję się do tego. Mam dużo projektów, ale nie potrafię powiedzieć, który z nich sprawi, że wstanę rano z łóżka... Czy zostanę trenerem? Nie sądzę. Może będę tak tęsknić za szatnią, że zmienię zdanie. W każdym razie wiem, że zbliża się koniec. Może po karierze będzie coś lepszego. Następstwa, choć z natury inne, niekoniecznie są gorsze. Nie przeszkadza mi to zbytnio. Dzisiaj, kiedy mam wolne, szybko się nudzę. Ale czuję się z tym w porządku. Nadal uwielbiam strzelać bramki i nie odkryłem jeszcze wszystkiego w piłce nożnej - wyznał.

FC Barcelona zacznie rywalizację o stawkę 13 sierpnia. Wówczas zmierzy się na wyjeździe z Getafe w pierwszej kolejce La Ligi.