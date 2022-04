Siatkarze Arki II wycofali się z gry o awans. "Ze względu na szacunek dla zdrowia rywali"

Siatkarze Arki II Chełm są wicemistrzami trzeciej ligi w województwie lubelskim. W dniach 22-24 kwietnia podczas turnieju półfinałowego w Rudzińcu zawodnicy mieli zawalczyć o awans do wyższej ligi. Niestety plany zespołu pokrzyżowała choroba, która zdziesiątkowała drużynę.

Koniec marzeń Arki II Chełm. Problemy zdrowotne wykluczyły zespół z rywalizacji

Przeciwnikami drużyny podczas zbliżającego się turnieju miały być trzy zespoły: KS Rudziniec, Lechia II Tomaszów Mazowiecki i SPS Kospel/SP 18 Koszalin. Niestety w najważniejszym momencie sezonu siatkarzy pochodzących z Chełma dotknął ogromny pech. Zawodnicy doznali zatrucia, a część z nich trafiła nawet do szpitala, w celu dalszej diagnostyki i hospitalizacji. W związku z tym klub wycofał się z rywalizacji w turnieju półfinałowym, o czym poinformował PZPS prezes KS Arka Chełm, Gabriel Wlaz.

- Z przykrością informuję, że drugi zespół Arki Chełm nie dotrze na turniej barażowy o awans do drugiej Ligi. Duża część zespołu z powodu objawów zatrucia trafiła do szpitala i jest hospitalizowana. Ze względu na szacunek dla zdrowia rywali nie zaryzykujemy możliwości zarażenia drużyny przeciwnej - powiedział prezes.

To koniec marzeń Arki II Chełm o awansie do drugiej ligi. Jak informuje PZPS, pozostałe turnieje półfinałowe odbędą się bez zmian. Spotkania zostaną rozegrane w Niechobrzu, Twardogórze i Lublinie. W rozgrywkach wezmą udział również aktualni mistrzowie trzeciej ligi na Lubelszczyźnie, AKS Karol KUL. Zespół zawalczy o finał z UKS Piątka Turek, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz i A.Z. Iwaniccy Gubin. Awans do drugiej ligi spróbuje uzyskać również AZS UWM Olsztyn, w którym występuje Marcin Możdżonek.

