Semeniuk o treningach z Grbiciem: Narzekało się czasem, ale efekty były imponujące

Nikola Grbić ogłosił 15 kwietnia listę zawodników powołanych do reprezentacji Polski na mecze w 2022 roku. Serb może zabrać 25 z 29 siatkarzy na mecze w ramach Ligi Narodów. Na liście zabrakło m.in. Piotra Nowakowskiego, Damiana Wojtaszka czy Dawida Konarskiego, którzy później zdecydowali się zakończyć reprezentacyjną karierę. Fabian Drzyzga z kolei nie może się pogodzić z brakiem powołania. - Trener zadzwonił do mnie i poinformował, że tego lata nie będę w drużynie. Nie podał argumentów, o nic nie pytał - mówił zawodnik Resovii.

Kamil Semeniuk mówi o rozmowie z Grbiciem. Ucieszył się z telefonu selekcjonera

Kamil Semeniuk rozmawiał z TVP Sport po ogłoszeniu powołań do reprezentacji Polski. Przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle spodziewał się powołania do kadry. - Przez cały sezon starałem się prezentować jak najlepszy poziom. Bardzo cieszę się, że znalazłem się w tym gronie. Nasz kontakt z trenerem Grbiciem był sporadyczny po jego odejściu z ZAKSY. Dostałem telefon od trenera, tłumaczył jak to wszystko będzie wyglądało. Bardzo się ucieszyłem, że zadzwonił do mnie osobiście - powiedział.

Semeniuk zdradził także, czym będą się różniły treningi Nikoli Grbicia od tych, które zarządzał Vital Heynen. - Są różnice w elementach rozgrzewki. U Heynena była ona dość luźna i były różne gry. U Grbicia będą pewnie krótkie gierki, ale całą rozgrzewkę poprowadzi Piotr Pietrzak. Nikola Grbić wie, że siłownia jest ważnym elementem przygotowania zawodników do treningów i meczów. W ZAKSIE było trudno i narzekało się, że czasem było tego dużo, ale efekty były imponujące - dodał.

Reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów 8 czerwca od spotkania z Argentyną w Ottawie (Kanada). Biało-czerwoni wystąpią w trzech turniejach Ligi Narodów, a pozostałe odbędą się w Sofii (Bułgaria) i Gdańsku. Początek zgrupowania zaplanowano wstępnie na 10 maja w Spale, a większość siatkarzy pojawi się 30 maja w Nowym Dworze Mazowieckim. Wtedy Nikola Grbić wybierze 14-osobowy skład na pierwszy turniej Ligi Narodów. Prawdopodobnie nie znajdą się w nim siatkarze ZAKSY.