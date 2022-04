Wyścig F1 w Miami zagrożony. Mieszkańcy wnieśli pozew do sądu

Mieszkańcy Miami od początku wyrażali sprzeciw wobec planów organizacji wyścigu F1 w ich miejscowości. Protestowali m.in. właściciele posesji położonych w zamożnej dzielnicy tego miasta, którzy nie godzili się na utworzenie nitki w centrum.

Pierwszy wyścig F1 w Miami może zostać odwołany. Jest pozew

Z tym oprotestowaniem organizatorzy łatwo sobie poradzili, bo postanowili poprowadzić nitkę wokół Hard Rock Stadium w mniej zamożnej części Miami. Lokalna społeczność poszła jednak o krok dalej. Dziennikarze "Miami Herald" donoszą, że mieszkańcy złożyli pozew do sądu, w którym domagają się odwołania imprezy sportowej.

Głównym argumentem przeciwko rywalizacji jest zbyt duży hałas, który ma być "nie do zniesienia" i ma doprowadzić do "poważnych zakłóceń i obrażeń fizycznych u mieszkańców Miami Gardens". Jak wyliczono, do domów oddalonych od stadionu o 2,5 mili, ma docierać hałas przekraczający 97 dB. To może wpłynąć na zdrowie.

Pozew w sądzie złożyła Betty Ferguson, która niegdyś, pełniąc funkcję komisarza hrabstwa Miami-Dade, skutecznie blokowała plany organizacji GP Miami. Pierwotnie FIA planowała organizację pierwszych zawodów w tej lokalizacji przed trzema laty.

Wiadomo, że prawnicy reprezentujący lokalną społeczność wnieśli, aby sąd zastosował tymczasowy zakaz organizacji imprezy, aż do momentu wydania wyroku. To jednak oznaczałoby prawdopodobnie odwołanie imprezy w tym roku, bo wyścig został zaplanowany na 8 maja.