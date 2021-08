Tak wygląda tabela polskiej grupy ME siatkarek. Polki zagrają o pierwsze miejsce

Siatkarska reprezentacja Polski kobiet mogła być pewna awansu do 1/8 finału mistrzostw Europy z pierwszego miejsca już we wtorek. Warunek? Reprezentantki Czech musiały wygrać z Bułgarkami. Tak się jednak nie stało, a obecne wiceliderki pewnie pokonały swoje przeciwniczki. To oznacza, że wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Siatkówka. Polska w walce o pierwsze miejsce w fazie grupowej

Po czterech kolejkach reprezentacja Polski pozostaje liderem grupy B z 12 punktami na koncie. Podopieczne Jacka Nawrockiego mają już zapewniony awans do fazy pucharowej z pierwszego lub drugiego miejsca, co pozwoli ominąć najtrudniejsze rywalki w 1/8 finału mistrzostw Europy. Drugie w tabeli Bułgarki mają dwa punkty mniej.

Polskie siatkarki zmiotły Hiszpanki z boiska! Ostatni set wygrany do ośmiu!

W jakiej sytuacji Polki mogą spaść na drugą lokatę? Jest to możliwe w przypadku przegranej 0:3 lub 1:3 w bezpośrednim starciu z Bułgarią, Drugi w tabeli zespół otrzyma za zwycięstwo trzy punkty, co łącznie do im 13 punktów. Dorobek Polek wciąż będzie wynosić 12 punktów. Reprezentantki Jacka Nawrockiego natomiast zapewnią sobie awans z pierwszego miejsca, jeżeli wygra z Bułgarkami (bez względu na wynik) lub jeżeli przegra w setach 2:3. W takiej sytuacji rywalki otrzymają dwa punkty, zaś polskie siatkarki jeden. Choć oba zespoły będą miały na koncie tyle samo punktów, to Polska prawdopodobnie będzie miała lepszy bilans w tzw. mały punktach.

Siatkówka. Mistrzostwa Europy kobiet. Tak wygląda tabela grupy B: