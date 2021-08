Polskie siatkarki zmiotły Hiszpanki z boiska! Ostatni set wygrany do ośmiu!

Do swojego czwartego spotkania w tegorocznych mistrzostwach Europy, siatkarki Jacka Nawrockiego podchodziły po trzech wygranych i z kompletem 9 punktów na koncie. Polki dotychczas pozostawiały w pokonanym polu reprezentacje Niemiec (3:1), Grecji (3:0) i Czech (3:1), choć w ich grze mankamentów nie brakowało. Meczem z Hiszpanią reprezentacja Polski chciała zapewnić sobie co najmniej drugie miejsce w grupie B, które pozwoli uniknąć najtrudniejszych rywalek z grupy D (Holandii i Turcji) w 1/8 finału.

Trener Nawrocki w poniedziałek ponownie postawił w ataku na Malwinę Smarzek w miejsce Magdaleny Stysiak i tym razem okazało się to znakomitą decyzją. Smarzek doskonale weszła w to spotkanie, zdobywając tylko w pierwszym secie 10 punktów na 75% skuteczności w ataku. Polki od początku objęły prowadzenie i z każdą minutą je tylko powiększały, a to sprawiło, że na parkiecie pojawiły się dwie rezerwowe przyjmujące - Martyna Czyrniańska i Martyna Grajber. Koniec końców, polskie siatkarki zwyciężyły do 15.

Zagrały niemal wszystkie

Druga partia była identyczna jak pierwsza. Polki zdecydowanie dominowały na parkiecie, a to pozwoliło trenerowi Jackowi Nawrockiemu na dokonywanie wielu zmian. Wystarczy tylko powiedzieć, że w drugim secie na boisku pojawiły się wszystkie powołane na mistrzostwa Europy zawodniczki za wyjątkiem Magdaleny Stysiak, która dostała tym razem wolne po trzech intensywnych poprzednich meczach. Kolejną debiutantką w tym turnieju, oprócz Czyrniańskiej, była Monika Fedusio, a polskie siatkarki ponownie wygrały seta 25:15.

Totalna dominacja! 25:8!

W trzecim secie dominacja Polek trwała w najlepsze. Bardzo dobrze w ataku spisywała się nie tylko Malwina Smarzek, ale też 18-letnia Martyna Czyrniańska czy środkowa Marta Pol. W obronie z kolei szalały Martyna Grajber oraz libero. Efekt? Absolutna demolka 25:8!

Reprezentacja Polski pokonała Hiszpanię 3:0, odniosła czwarte kolejne zwycięstwo i jest już pewna zajęcia co najmniej drugiego miejsca w grupie B, co oznacza ominięcie potęg w 1/8 finału turnieju. W swoim ostatnim meczu, który będzie zarazem bezpośrednim starciem o zwycięstwo w grupie, Polki zmierzą się w środę z Bułgarkami (godz. 19:30).