Najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Zielińskiego. Inaczej, niż się spodziewano

Dobre wieści płyną do Polski z Włoch. "To tylko stłuczenie" - pisze o kontuzji Piotra Zielińskiego dziennikarz Massimo Ugolini. To oznacza, że być może pomocnik niedługo wróci do gry.

