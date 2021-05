Vital Heynen naznaczył cel na igrzyska. "Jedziemy po złoto? Nie zgadzam się"

W tym sezonie drużynę Vitala Heynena czeka mnóstwo wyzwań. Jeszcze w maju Polacy rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. W lipcu pojadą na igrzyska olimpijskie, a po nich, we wrześniu, odbędą się mistrzostwa Europy. Szkoleniowiec polskiej drużyny nie pozostawił wątpliwości co do tego, co jest najważniejszym celem jego ekipy w tym roku.

- W tym sezonie mamy jeden ważny turniej i są nim igrzyska olimpijskie w Tokio. Dwa pozostałe są po prostu przed i po. Liga Narodów będzie stanowić dla nas przygotowanie do igrzysk – powiedział Heynen w rozmowie z Polsatem Sport.

Reprezentacja Polski zagra na igrzyskach olimpijskich w Tokio o przełamanie klątwy ćwierćfinału. Od igrzysk w 2004 roku w Atenach Polacy za każdym razem docierali do ¼ finału, ale nie mogli przebrnąć tego etapu rozgrywek. Za każdym razem na drodze stawał ktoś inny. "Biało-Czerwoni" polegli już z Brazylią, Włochami, Rosją i USA. Kibice liczą, że tym razem uda się wejść do strefy medalowej. Medal na igrzyskach olimpijskich reprezentacja Polski zdobyła tylko raz – było to złoto w 1976 roku w Montrealu po legendarnym finale ze Związkiem Radzieckim.

Mimo tego, tak jak w poprzednich latach, reprezentacja Polski przystąpi do igrzysk jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. "Biało-Czerwoni" to aktualni mistrzowie świata. Vital Heynen nie chce jednak wybiegać w przyszłość za daleko i wskazuje, że najważniejszym celem będzie wejście do strefy medalowej

- Ktoś ostatnio powiedział, że jedziemy do Tokio po złoty medal, ale ja się z tym nie zgadzam. Jedziemy właśnie wygrać w ćwierćfinale, by przełamać fatum, które jest nie do przełamania od 45 lat. Musimy wygrać 3 sierpnia, a wszystko, co osiągniemy ponadto, będzie tylko miłym dodatkiem – przekonuje Vital Heynen.

Zanim Polacy pojadą do Tokio, staną do rywalizacji w Lidze Narodów, która rozpocznie się 28 maja. Tego samego dnia podopieczni Heynena zmierzą się z Włochami, co rozpocznie maraton meczów. Do 23 czerwca polscy siatkarze rozegrają łącznie 15 spotkań. Na początku lipca odbędzie się jeszcze Memoriał Huberta Wagnera, a 24 lipca Polacy zagrają pierwszy mecz na IO w Tokio z Iranem.

