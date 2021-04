Spektakularny transfer w polskiej siatkówce! Mistrz olimpijski blisko Plus Ligi

Według dziennikarzy portalu "podkarpacielive.pl" Ukrainiec z rosyjskim paszportem prowadzi zaawansowane rozmowy z działaczami rzeszowskiego klubu. 32-letni środkowy przez ostatnie trzy sezony występował w Japonii w barwach Suntory Sunbirds, z którym w 2021 roku wywalczył mistrzostwo kraju. Wcześniej przez trzynaście sezonów grał dla rosyjskiego Biełogorje Biełgorod.

Z reprezentacją Rosji sięgnął w 2012 roku po złoto olimpijskie, natomiast rok później razem z drużyną wygrał mistrzostwa Europy. W 2011 i 2013 roku wygrywał Ligę Światową, a w 2018 roku Ligę Narodów.

Asseco Resovia zbroi się przed nowym sezonem Plus Ligi

Transfer mierzącego 218 centymetrów Muserskiego do Resovii byłby hitem transferowym Plus Ligi. W poprzednim sezonie rzeszowianie zajęli piąte miejsce. W przyszłych rozgrywkach Asseco Resovia ma zamiar włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. - Od połowy sezonu mówi się, że w kolejnej kampanii w Rzeszowie powstanie "dream team" – czytamy w artykule podkarpacielive.pl. Do Asseco Resovii ma trafić m.in. Maciej Muzaj. Polak jest zawodnikiem Sir Safety Perugia, ale właściciel tego klubu, Gino Sirci, w rozmowie z TGR Media zdradził, że ma on już podpisany kontrakt z polskim klubem. Łączeni z rzeszowskim zespołem są także Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski.