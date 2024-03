Co za emocje. 63 bramki w meczu Wisła Płock - Industria Kielce

"Święta wojna" w polskim szczypiorniaku, a więc starcia między Wisłą Płock a Industrią Kielce, od lat są wizytówką Superligi. W rundzie jesiennej Wisła pokonała 29:28 kielczan, przez co Industria przegrała po raz pierwszy w hali Legionów od ponad 12 lat. Dzięki temu Wisła została liderem i zwiększyła swoje szanse na to, by zająć pierwsze miejsce na koniec fazy zasadniczej. Industria podchodziła do starcia na wyjeździe ze sporymi ubytkami w kadrze. Ze względu na urazy brakowało Szymona Sićki, Andreasa Wolffa, Nicolasa Tournata czy Daniela Dujszebajewa.

- W naszym dużym nieszczęściu, jakim jest mnóstwo urazów, są też pozytywy. Obrona stała się bardziej mobilna, szybciej biegamy do przodu, zdobywamy więcej bramek po kontratakach, a tym samym mniej męczymy się w ataku pozycyjnym - stwierdził Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii. - Spodziewam się bardzo trudnego i wymagającego meczu, tak jak wszystkie dotąd w derbach z Kielcami - stwierdził Mirsad Terzić, rozgrywający Wisły.

Czerwona kartka dla Kounkouda. Industria rzuca na 15:14 przed syreną na przerwę

Wisła zaczęła spotkanie w Orlen Arenie od bramki Mihy Zarabeca. Goście zdołali wyjść na dwie bramki przewagi dzięki interwencjom Sandro Mestricia i skuteczności Dylana Nahiego. Po chwili karę dwóch minut otrzymali Dawid Dawydzik i Nahi. Marcel Jastrzębski obronił rzut Haukura Prastarsona, a Tin Lucin dał Wiśle prowadzenie 8:7. Gra zaczęła się zaostrzać po obu stronach, czego efektem była czerwona kartka dla Benoit Kounkouda w 23. minucie. Francuz wtedy uderzył przeciwnika w twarz, co nie ubiegło uwadze sędziego.

Od 19. minuty Industria utrzymywała przewagę jedną lub dwoma bramkami. W jednej z akcji Arkadiusz Moryto uderzył w słupek, a Artsem Karalek przekroczył linię szóstego metra, przez co jego trafienie nie zostało uznane. Ostatecznie Industria schodziła na przerwę z wynikiem 15:14, bo Karalek pokonał bramkarza na chwilę przed końcową syreną.

- U nas jest skuteczność do poprawy, ale poza tym całkiem nieźle wyglądamy. Czerwona kartka u rywali? Wiem, że im masz mniej zawodników, tym reszta graczy daje z siebie więcej - komentował Przemysław Krajewski, skrzydłowy Wisły w przerwie. Najskuteczniejszy po stronie Wisły był Lucin (sześć goli), a w drużynie gości - Nahi (pięć trafień).

Festiwal nieskuteczności Wisły. Industria rehabilituje się za grudniową porażkę

W drugą połowę Jastrzębski wszedł ze świetną interwencją przy rzucie Michała Olejniczaka. W 33. minucie został jednak efektownie przelobowany przez Nahiego. Wisła momentami gubiła się w tworzeniu ataków. Cztery minuty później Industria w końcu objęła trzybramkowe prowadzenie, gdy najpierw Igor Karacić zanotował przechwyt, a potem wykończył kontratak. Świetna akcja duetu Dujszebajew - Nahi dał Industrii wynik 20:16. Po chwili Karalek otrzymał karę dwóch minut za trafienie Lucina w okolice oka. Wisła nie grała też wzorowo w defensywie, nie wspominając o braku skuteczności.

Przewaga Industrii stopniowo zaczęła rosnąć coraz bardziej. Nahi wykończył jeden z kontrataków i dał kielczanom prowadzenie 23:17, ale od razu po jego rzucie pojawiła się pomoc medyczna. Francuz utykał przy zejściu na ławkę, ale pokazał, że nie dolega mu nic poważnego. Industria prowadziła nawet ośmioma bramkami, ale Wisła zdołała trzykrotnie pokonać bramkarza w dwie minuty, więc przewaga stopniała do pięciu bramek.

Pod sam koniec spotkania Karalek dostał trzecią karę dwóch minut, więc opuścił boisko z czerwoną kartką. Wisła grała przez blisko półtorej minuty w podwójnej przewadze i zdołała rzucić trzy bramki. Ostatecznie Industria wygrywa 34:29 na wyjeździe i zostaje nowym liderem Orlen Superligi. To może dać jej pierwsze miejsce na koniec fazy zasadniczej.

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce 29:34 (14:15)