Fatalne wieści dla Polski. Spełnił się czarny scenariusz

Reprezentacja Polski przygotowuje się do styczniowych mistrzostw Europy rozgrywanych w Niemczech, które rozpoczną się 10 stycznia. Zespół Marcina Lijewskiego w ostatni weekend rywalizował na towarzyskim turnieju w hiszpańskim Granollers, gdzie narobił kibicom sporego apetytu. Biało-Czerwoni najpierw sprawili sporo problemów Hiszpanii, choć ostatecznie przegrali 25:31, później pokonali faworyzowaną Serbię 38:33, a na koniec rozgromili Słowację aż 38:20.

Zły scenariusz się potwierdził. Reprezentacja Polski na Euro bez Arkadiusza Moryty

To wszystko Polacy potrafili osiągnąć bez jednego ze swoich liderów - Arkadiusza Moryty, który od dobrych kilku tygodni zmaga się z kontuzją barku. Do kadry mógłby jeszcze dołączyć, gdyby całkowicie wyleczył swój uraz. Tak się jednak nie stało, co potwierdził selekcjoner reprezentacji.

- Arek nie zagra na Euro. Niestety, ale nie ma znaczącej poprawy z jego barkiem - powiedział TVP Sport selekcjoner Marcin Lijewski. To oznacza, że na prawym skrzydle Polaków będziemy oglądać Jakuba Szyszko i Mateusza Kosmalę.

"Mój bark nie jest sprawny. Nie mógłbym dać reprezentacji tyle, co zawsze"

Słowa Lijewskiego są tak naprawdę potwierdzeniem scenariusza, który był brany za pewnik przed wyjazdem Polaków do Hiszpanii. Moryty zabrakło wówczas w kadrze na turniej, po którym selekcjoner miał ogłosić ostateczną listę nazwisk na Euro w Niemczech. Do sprawy zdążył się odnieść nawet sam Moryto.

- Na pewno w zaistniałej sytuacji czuję się źle, bo na ten moment jestem poza kadrą na mistrzostwa, a zawsze chcę przecież występować z orzełkiem na piersi. (...) Zdaję sobie sprawę, że teraz nie mógłbym dać reprezentacji tyle, co zawsze. Nie będę oszukiwał trenera i kolegów, dlatego mówię otwarcie, że mój bark na ten moment nie jest sprawny, a rzucająca ręka musi być sprawna w stu procentach - powiedział Arkadiusz Moryto, cytowany przez stronę ZPRP.

- Kiedy przyjechałem na zgrupowanie kadry, razem z doktorami, fizjoterapeutami i trenerami cały czas monitorowaliśmy moją kondycję, próbowałem trenować normalnie, ale wciąż odczuwałem ból. Dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję, że póki co nie ma sensu ryzykować i grać na 50 procent. Jeśli przez dwa tygodnie w mojej rehabilitacji wydarzy się przełom, to na pewno pierwsze co, to zadzwonię do selekcjonera! - dodał.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy w Niemczech trafiła do grupy z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi. Pierwszy mecz Polacy rozegrają 11 stycznia, a ich rywalem będzie w Berlinie Norwegia.