A jednak! Polacy bez gwiazdy na Euro. "Nie będę nikogo oszukiwał"

Obrońcami tytułu sprzed dwóch lat są reprezentanci Szwecji, którzy pokonali wówczas w finale Hiszpanów 27:26. Brązowy medal zdobyli za to Duńczycy, wygrywając z Francuzami 35:32. Nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce w tabeli grupy D i tuż za Niemcami awansowała do fazy zasadniczej turnieju. Tam spisała się jednak fatalnie, przegrywając spotkania z Norwegią (31:42), Szwecją (18:28) oraz Hiszpanią (27:28), a ponadto remisując starcie z Rosją (29:29).

Marcin Lijewski odkrył karty. Oto lista powołanych zawodników na zgrupowanie przed ME

Tym razem szczypiorniści przystąpią do zmagań pod wodzą selekcjonera Marcina Lijewskiego, który w marcu przejął stanowisko po Patryku Romblu. Będzie chciał zatem dobrze zaprezentować się na turnieju po solidnych występach w el. ME 2024.

W sobotę 30 grudnia szkoleniowiec podał listę 20 powołanych na najbliższe zgrupowanie w Serocku i towarzyski turniej w Hiszpanii zawodników. Dodatkowo wybrano również dziewięciu rezerwowych, którzy mogą ewentualnie wskoczyć do składu. Po zakończeniu turnieju w Granollers Lijewski ogłosi nazwiska 18 szczypiornistów, którzy ostatecznie zagrają w mistrzostwach Europy.

Oczywiście największym nieobecnym wśród powołanych wydaje się być skrzydłowy Industrii Kielce Arkadiusz Moryto, który wciąż zmaga się z urazem barku.

Jego brak na MŚ byłby sporym osłabieniem dla reprezentacji Polski. Mógłby zastąpić go doświadczony Michał Daszek z Orlen Wisły Płock, ale on będzie musiał występować na prawym rozegraniu.

Ponadto zaskoczeniem jest nieobecność Piotra Jarosiewicza oraz Patryka Walczaka, których miejsca zajęli choćby Przemysław Urbaniak i Jakub Powarzyński.

Oto lista 20 powołanych zawodników na obóz w Serocku i turniej w Hiszpanii:

Bramkarze: Mateusz Kornecki, Adam Morawski, Jakub Skrzyniarz;

Mateusz Kornecki, Adam Morawski, Jakub Skrzyniarz; Rozgrywający: Michał Daszek, Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak, Arkadiusz Ossowski, Paweł Paterek, Ariel Pietrasik, Jakub Powarzyński, Damian Przytuła, Szymon Sićko;

Michał Daszek, Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak, Arkadiusz Ossowski, Paweł Paterek, Ariel Pietrasik, Jakub Powarzyński, Damian Przytuła, Szymon Sićko; Obrotowi: Bartłomiej Bis, Dawid Dawydzik, Maciej Gębala, Kamil Syprzak;

Bartłomiej Bis, Dawid Dawydzik, Maciej Gębala, Kamil Syprzak; Skrzydłowi: Mikołaj Czapliński, Mateusz Kosmala, Jakub Szyszko, Przemysław Urbaniak;

Mikołaj Czapliński, Mateusz Kosmala, Jakub Szyszko, Przemysław Urbaniak; Rezerwowi: Ksawery Gajek, Łukasz Gogola, Wiktor Jankowski, Piotr Jarosiewicz, Marcel Jastrzębski, Arkadiusz Moryto, Patryk Pieczonka, Krystian Witkowski, Patryk Walczak;

Moryto komentuje brak powołania do reprezentacji Polski. "Nie będę nikogo oszukiwał"

Błyskawicznie na decyzję Lijewskiego zareagował właśnie największy nieobecny najbliższego zgrupowania. "Na pewno w zaistniałej sytuacji czuję się źle, bo na ten moment jestem poza kadrą na mistrzostwa, a zawsze chcę przecież występować z orzełkiem na piersi. (...) Zdaję sobie sprawę, że teraz nie mógłbym dać reprezentacji tyle, co zawsze. Nie będę oszukiwał trenera i kolegów, dlatego mówię otwarcie, że mój bark na ten moment nie jest sprawny, a rzucająca ręka musi być sprawna w stu procentach" - powiedział Arkadiusz Moryto, cytowany przez stronę ZPRP.

"Kiedy przyjechałem na zgrupowanie kadry, razem z doktorami, fizjoterapeutami i trenerami cały czas monitorowaliśmy moją kondycję, próbowałem trenować normalnie, ale wciąż odczuwałem ból. Dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję, że póki co nie ma sensu ryzykować i grać na 50 procent. Jeśli przez dwa tygodnie w mojej rehabilitacji wydarzy się przełom, to na pewno pierwsze co, to zadzwonię do selekcjonera!" - dodał.

Reprezentacja Polski rozegra najbliższy mecz już w czwartek 4 stycznia, kiedy towarzysko zmierzy się z Hiszpanią. Dokładnie tydzień później rozpocznie ME starciem z Norwegią.