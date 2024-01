Polacy tuż przed ME zagrali z wicemistrzami Europy. Polski bramkarz wyczyniał cuda

W środę 10 stycznia rozpoczną się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Gospodarzem turnieju będą Niemcy. Reprezentacja Polski trafiła do grupy D i już na inauguracje czeka ich trudne zadanie, gdyż rywalem będzie Norwegia. To spotkanie zaplanowano na 11 stycznia na godz. 20:30. Ponadto biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią oraz Wyspami Owczymi. Dwa najlepsze zespoły awansują do dalszej fazy turnieju.

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Wicemistrzowie Europy za mocni dla Polaków. Porażka przed mistrzostwami

W drużynie prowadzonej przez Marcina Lijewskiego trwają właśnie ostatnie szlify do startu imprezy. Polacy postanowili wziąć udział w turnieju towarzyskim w Granollers. Mają za sobą pierwsze starcie, w którym rywalem była Hiszpania. Wicemistrzowie Europy wygrali to spotkanie 31:25.

Początek spotkania nie zwiastował takiego rozstrzygnięcia. Momenty swojej dobrej gry wykorzystały oba zespoły, które potrafiły rzucać kilka bramek z rzędu, przez co wynik potrafił wahać się ze stanu 5:2 dla gospodarzy do 6:5 dla biało-czerwonych. Po kwadransie gry przewagę znów zyskali gospodarze, ale bardzo dobra dyspozycja naszego bramkarza Jakuba Skrzyniarza pozwoliła odrobić stratę. I to z nawiązką, gdyż to Polacy schodzili na przerwę prowadząc - 13:12.

Druga połowa zdecydowanie należała już do Hiszpanów. Polacy odpowiedzieli pojedynczym zrywem, ale to było za mało i już na 11 minut przed końcem przewaga rywali wynosiła cztery trafienia. Tej różnicy podopieczni Marcina Lijewskiego nie zdołali już zniwelować, ostatecznie przegrywając 25:31. Tytułem najlepszych zawodników spotkania wyróżniono Jakuba Skrzyniarza i Augustina Casado. Najskuteczniejszymi graczami w naszym zespole byli Przytuła, Olejniczak, Sićko oraz Syprzak - wszyscy zdobyli trzy bramki.

- To był trochę śpiący mecz, jak cały nasz dzisiejszy dzień. Mieliśmy dobre momenty gry w obronie, w pierwszej połowie bardzo dobrze bronił Jakub Skrzyniarz, co nas trzymało przy życiu. W drugiej części próbowaliśmy różnych ustawień w obronie, ale widzimy, że podstawowy wariant z Bartłomiejem Bisem najlepiej zdaje egzamin - mówił szkoleniowiec biało-czerwonych Marcin Lijewski, cytowany przez ZPRP. - W drugiej połowie za to jakby nas nie było. To dla nas mocny dzwonek ostrzegawczy, że na mistrzostwach trzeba zawsze grać na 100 procent. Brakuje nam jeszcze trochę konsekwencji. Stara handballowa prawda jest taka, że tak dobrze jak będziesz grał w obronie, tak będziesz grał w ataku. Tego nam zabrakło zwłaszcza po przerwie - podsumował.

Przed Polakami jeszcze dwa testy przed mistrzostwami Europy. W piątek zmierzą się z Serbią (godz. 17.45), a w sobotę ze Słowacją (godz. 16.45).