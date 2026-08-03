58 godzin i koniec. Mordercza walka Karoliny Szczepaniak w Bałtyku

Przepłynięcie Bałtyku wpław pozostawało jak dotąd osiągnięciem, o którym marzyło wielu, ale nikomu się nie udało. Zmieniło się to w niedzielę 2 sierpnia 2026 roku. To właśnie tego dnia w późnych godzinach wieczornych do polskiego wybrzeża w Dziwnowie dotarł Bartłomiej Kubkowski. Polak spędził w wodzie aż 56 godzin. Pokonał wpław ponad 170 kilometrów, jakie dzieli Dziwnów i szwedzką Kasebergę, zostając pierwszym człowiekiem, który wyłącznie o własnych siłach wygrał z Morzem Bałtyckim.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk wpław

Polak napisał historię. Szczepaniak chciała iść w jego ślady

To była już piąta próba Kubkowskiego i w końcu udana. Jednak tym razem nie był jedynym, który spróbował. Z Kasebergi do Polski wyruszyła także Karolina Szczepaniak. Pływaczka, która reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w 2008 oraz 2012 roku, podjęła się tego wyzwania po raz drugi. Rok temu musiała się poddać po przepłynięciu ponad 140 kilometrów. Jej celem było dopłynięcie do plaży w Pobierowie.

Niestety, jej próba zakończyła się niepowodzeniem. Pojawiały się doniesienia, że natrafiła na wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. W nocy z 2 na 3 sierpnia musiała się poddać. Została wyciągnięta z wody przez towarzyszącą jej łódź (której wcześniej nie mogła nawet dotknąć, inaczej zostałaby zdyskwalifikowana) po 58 godzinach w wodzie. Nie jest pewne, ile zostało jej kilometrów, ale wiemy, że po 56 godzinach miała do pokonania jeszcze ok. 46 km. Na jej Instagramie pojawiło się nagranie z momentu wyciągnięcia jej z wody. Opis był krótki: "Dziękujemy".

Zarówno Kubkowski jak i Szczepaniak płynęli w szczytnym celu. Kubkowski zebrał pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. To na ten moment ponad 766 tys. zł. Szczepaniak zbierała na leczenie i rehabilitację 14-letniego Piotrka, który w wyniku nieszczęśliwego skoku do basenu doznał urazu kręgosłupa szyjnego. Udało jej się zebrać ponad 470 tys. zł (celem było minimum 200 tys.).