Trzy - to liczba triumfów reprezentacji Polski w siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni wygrywali tę imprezę w 2023 i 2025 roku, a teraz dokonali tego w tegorocznej edycji. Zespół Nikoli Grbicia pokonał 3:2 w finale Stany Zjednoczone. To była też siódma kolejna edycja Ligi Narodów, w której Polacy znaleźli się w strefie medalowej tej imprezy.

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Kolejne punkty dla Polaków w rankingu FIVB. Ponad 50 pkt więcej od Włochów

Zwycięstwo Polaków w finale Ligi Narodów miało też wpływ na sytuację punktową naszej reprezentacji w rankingu FIVB. Wygrana 3:2 daje Biało-Czerwonym dodatkowe 1,77 pkt, więc Polacy są liderem tego zestawienia, mając 407,56 pkt. W ten sposób przewaga Polaków nad Włochami, którzy zajmują drugie miejsce, wzrosła do 51,72 pkt.

Analogicznie Amerykanie stracili 1,77 pkt w rankingu i przez to spadli z czwartego na piąte miejsce, tuż za Słowenię. USA kończy Ligę Narodów, mając 344,41 pkt. Polacy mają zatem świetną pozycję wyjściową we wspomnianym rankingu przed mistrzostwami Europy, gdzie będą bronić złotego medalu sprzed trzech lat.

TOP 10 rankingu FIVB po meczu Polska - USA:

1. Polska - 407,56 pkt

2. Włochy - 355,84 pkt

3. Rosja - 352,10 pkt

4. Słowenia - 344,53 pkt

5. USA - 344,41 pkt

6. Japonia - 333,33 pkt

7. Brazylia - 312,13 pkt

8. Francja - 302,59 pkt

9. Bułgaria - 272,25 pkt

10. Turcja - 268,49 pkt

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Teraz Polacy będą mieli trochę czasu na odpoczynek, a potem rozpoczną przygotowania do mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 9-26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Polska trafiła do grupy B, w której zagra z Portugalią (10.09), Izraelem (12.09), Macedonią Północną (13.09), Ukrainą (15.09) oraz Bułgarią (16.09).

Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze drużyny z każdej z czterech grup. Najwyżej sklasyfikowanym rywalem Polaków w grupie będzie Bułgaria. Polska wygrała 3:0 z Bułgarią w tegorocznej fazie grupowej Ligi Narodów (25:19, 25:17, 25:17).