Polak przepłynął wpław Morze Bałtyckie! 55 godzin w wodzie

Bartłomiej Kubkowski kilkukrotnie próbował przepłynąć wpław Morze Bałtyckie. Poprzednio zatrzymywały go złe warunki atmosferyczne, prądy morskie czy po prostu nieludzkie zmęczenie, ale podjął się tego wyzwania ponownie, już po raz piąty. W końcu ze znacznie lepszym skutkiem.

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Bartłomiej Kubkowski przeszedł do historii. W 55 godzin przepłynął wpław Bałtyk!

Polak rozpoczął ekstremalną wyprawę w piątek 31 lipca na szwedzkim wybrzeżu w miejscowości Kaseberga. Od tego momentu był zdany w zasadzie tylko na siebie - nie mógł spać, a także dotknąć łodzi, przez co jedzenie z pokładu serwowano mu na specjalnym podajniku. Do pokonania miał ok. 170 km morskiej wody - meta była na plaży w Dziwnowie.

Kubkowski płynął w tempie ok. 3 kilometrów na godzinę. I po 55 godzinach morderczego wysiłku dobił do brzegu! "Zrobił to! Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął Morze Bałtyckie wpław. 2 sierpnia o 19:59 wyszedł o własnych siłach na plaży w Dziwnowie. Napisalibyśmy więcej, ale tu chyba słowa są już zbędne. Nie wiemy z czego jest ten człowiek, ale wiemy, że właśnie napisał historię" - przekazano w niedzielę na profilu Purely Athletics na Instagramie. Na ten wpis zareagowali m.in. Jan Bednarek, Iwo Baraniewski czy Joanna Jędrzejczyk.

Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk. Wyzwanie miało dodatkowy, szczytny cel. Karolina Szczepaniak dalej walczy na morzu

Akurat polska mistrzyni UFC miała powody, by śledzić wyczyny pływaka. Współpracuje ona bowiem z fundacją Cancer Fighters, zbierającą środki na rzecz dzieci chorujących na nowotwory, a wraz z rozpoczęciem wyzwania Kubkowskiego otworzyła się powiązana z tym zbiórka - obecnie na koncie jest ponad 700 tys. złotych.

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"Od dzisiaj mówimy: do pięciu razy sztuka. Bartłomieju Kubkowski, jesteś wielki! Napisałeś swoją historię, która zapamiętamy na zawsze! Dziękujemy każdemu, kto kibicował i każdemu wsparł zbiórkę Bartka! 'Foka' (jego pseudonim - red.) udowodnił, że możliwe jest wszystko i nigdy nie można się poddać. My wierzymy w to każdego dnia" - taki wpis ukazał się na koncie fundacji Cancer Fighters.

Bartłomiej Kubkowski osiągnął wymarzony cel, ale na bałtyckich wodach dalej walczy Karolina Szczepaniak, olimpijka z Londynu i Pekinu w pływaniu - transmisję można śledzić na youtube'owym kanale MORAFILM. Ona również ruszyła z Kasebergi i płynie do Pobierowa, dystans to 160 km. Jej wyzwanie również ma aspekt charytatywny, płynie bowiem pod hasłem "Kraulem przez Bałtyk dla Piotra" - to zbiórka dla 14- Piotra Małolepszego, podopiecznego Otwarte Ramiona Fundacji Splotu Ramiennego. Na razie udało się zabrać 400 tys. zł, a cel zbiórki wynosił 200 tys. zł.