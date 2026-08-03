Oto potencjalni rywale polskich drużyn w europejskich pucharach. Dziś losowania

Liga Mistrzów po raz kolejny zamknęła swe wrota przed polską piłką. Górnik Zabrze nie sprawił sensacji i odpadł z Fenerbahce Stambuł, choć po zaciętej walce (0:1 i 1:1). Za to Lech Poznań totalnie się skompromitował i w rewanżu z duńskim Aarhus GF roztrwonił na własnym boisku trzybramkową zaliczkę z pierwszego meczu (1:4), odpadając w II rundzie po rzutach karnych. Na udział drużyny z Ekstraklasy w fazie ligowej (wcześniej grupowej) LM czekamy już od 2016 roku i poczekamy jeszcze co najmniej rok. Zatem losowanie IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów z czysto polskiego punktu widzenia nie jest już istotne.
Co innego Liga Europy oraz Liga Konferencji. Zacznijmy od tej pierwszej. W III rundzie eliminacji do tych rozgrywek poza Lechem i Górnikiem zagra także Jagiellonia Białystok. Poznaniacy zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Rywalem Zabrzan jest węgierski Ferencvaros, a Jagiellonia zagra ze szkockimi Rangersami. Na kogo mogą trafić, jeśli awansują do IV rundy eliminacji?
Wszystkie nasze zespoły są rozstawione, więc na papierze będzie łatwiej. Niemniej i tak dużo będzie zależeć od szczęścia w losowaniu, bo wśród potencjalnych rywali jest np. turecki Trabzonspor. Uważać trzeba też na niespodzianki w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Jeśli np. jakimś cudem Dinamo Zagrzeb odpadnie z litewskim Żalgirisem Kowno, automatycznie stanie się zespołem, który mimo wszystko lepiej ominąć. Lech Poznań z kolei może znów zagrać z Aarhus, jeśli Duńczycy przegrają dwumecz z Sabah Baku. Oto pełna lista potencjalnych rywali dla Polskich zespołów w IV rundzie eliminacji LE:
Co się tyczy eliminacji do Ligi Konferencji, w IV rundzie eliminacji rozstawione mogą być jedynie Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Tutaj w grę wchodzą też zasady UEFA dotyczące logistyki. W żadnej z rund eliminacji nie mogą ze sobą zagrać dwie drużyny z tego samego kraju. Zatem Jagiellonia, która gra w III rundzie el. LE ze szkockimi Rangersami, nie może wylosować żadnej pary, w której jest inny szkocki zespół. Takowe są aż trzy. Grający z Hammarby Raków tej przeszkody nie ma, bo wśród potencjalnych rywali nie ma kolejnej drużyny ze Szwecji. Oto pełna lista:
Lech Poznań w przypadku klęski totalnej i porażki z dwumeczu z KI Klaksvik nie będzie rozstawiony w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jednak z uwagi na ścieżkę mistrzowską lista jego potencjalnych rywali nie prezentuje się zbyt imponująco. Przy czym oczywiście ktoś, kto przegrałby z Klaksvik, musiałby się obawiać każdego. Oto lista:
Rozstawione w IV rundzie eliminacji LK nie będą także potencjalnie GKS Katowice i Górnik Zabrze z uwagi na swój niski współczynnik UEFA. Zabrzanie mogą tu mieć dużo trudniej niż w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. Oba zespoły ze Śląska mogą się zmierzyć np. z AS Monaco czy Atalantą Bergamo. Górnik na pewno nie zmierzy się z nikim z pary Kopenhaga - Debreczyn. Uniemożliwia im to węgierski rywal w III rundzie el. LE. GKS Katowice w III rundzie el. LK zagra z izraelskim Hapoelem Tel Awiw, a na horyzoncie nie ma kolejnej drużyny z tego kraju. Oto lista:
Losowania wszystkich eliminacji odbędą się w poniedziałek 3 sierpnia w szwajcarskim Nyonie. O 12:00 Liga Mistrzów, o 13:00 Liga Europy, zaś o 14:00 Liga Konferencji.