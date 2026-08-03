Oto potencjalni rywale polskich drużyn w europejskich pucharach. Dziś losowania

Liga Mistrzów po raz kolejny zamknęła swe wrota przed polską piłką. Górnik Zabrze nie sprawił sensacji i odpadł z Fenerbahce Stambuł, choć po zaciętej walce (0:1 i 1:1). Za to Lech Poznań totalnie się skompromitował i w rewanżu z duńskim Aarhus GF roztrwonił na własnym boisku trzybramkową zaliczkę z pierwszego meczu (1:4), odpadając w II rundzie po rzutach karnych. Na udział drużyny z Ekstraklasy w fazie ligowej (wcześniej grupowej) LM czekamy już od 2016 roku i poczekamy jeszcze co najmniej rok. Zatem losowanie IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów z czysto polskiego punktu widzenia nie jest już istotne.

REKLAMA

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Od Trabzonsporu po Żalgiris Kowno. Lechowi, Jagiellonii i Górnikowi przyda się szczęście

Co innego Liga Europy oraz Liga Konferencji. Zacznijmy od tej pierwszej. W III rundzie eliminacji do tych rozgrywek poza Lechem i Górnikiem zagra także Jagiellonia Białystok. Poznaniacy zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Rywalem Zabrzan jest węgierski Ferencvaros, a Jagiellonia zagra ze szkockimi Rangersami. Na kogo mogą trafić, jeśli awansują do IV rundy eliminacji?

Wszystkie nasze zespoły są rozstawione, więc na papierze będzie łatwiej. Niemniej i tak dużo będzie zależeć od szczęścia w losowaniu, bo wśród potencjalnych rywali jest np. turecki Trabzonspor. Uważać trzeba też na niespodzianki w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Jeśli np. jakimś cudem Dinamo Zagrzeb odpadnie z litewskim Żalgirisem Kowno, automatycznie stanie się zespołem, który mimo wszystko lepiej ominąć. Lech Poznań z kolei może znów zagrać z Aarhus, jeśli Duńczycy przegrają dwumecz z Sabah Baku. Oto pełna lista potencjalnych rywali dla Polskich zespołów w IV rundzie eliminacji LE:

Sint-Truiden (Belgia)

Trabzonspor (Turcja)

OFI Kreta (Grecja)

Lillestrom (Norwegia)

Vikingur (Islandia) - FC Thun (Szwajcaria)

Larne (Irlandia Północna) - Iberia Tbilisi (Gruzja)

Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) - przegrany z pary

Lewski Sofia (Bułgaria) / Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - przegrany z pary

Ararat-Armenia (Armenia) / Celje (Słowenia) - przegrany z pary

Sabah Baku (Azerbejdżan) / Aarhus (Dania) - przegrany z pary

Żalgiris Kowno (Litwa) / Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - przegrany z pary

Mjallby (Szwecja) / Slovan Bratysława (Słowacja) - przegrany z pary

Jagiellonia z tymi zespołami na pewno nie zagra

Co się tyczy eliminacji do Ligi Konferencji, w IV rundzie eliminacji rozstawione mogą być jedynie Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Tutaj w grę wchodzą też zasady UEFA dotyczące logistyki. W żadnej z rund eliminacji nie mogą ze sobą zagrać dwie drużyny z tego samego kraju. Zatem Jagiellonia, która gra w III rundzie el. LE ze szkockimi Rangersami, nie może wylosować żadnej pary, w której jest inny szkocki zespół. Takowe są aż trzy. Grający z Hammarby Raków tej przeszkody nie ma, bo wśród potencjalnych rywali nie ma kolejnej drużyny ze Szwecji. Oto pełna lista:

Getafe (Hiszpania)

HNK Rijeka (Chorwacja) / Ilves (Finlandia)

CFR Cluj (Rumunia) / Tromso (Norwegia)

Auda Kekava (Łotwa) / Dinamo City Tirana (Albania)

Twente (Holandia) / DAC Dunajska Streda (Słowacja)

RFS Ryga (Łotwa) / FK Jablonec (Czechy)

Brann (Norwegia) / Apollon (Cypr)

Żalgiris Wilno (Litwa) / Hajduk Split (Chorwacja)

Noah Erewan (Armenia) / FC Sion (Szwajcaria)

Austria Wiedeń (Austria) / Bejtar Jerozolima (Izrael)

FC Vaduz (Liechtenstein) / Inter Turku (Finlandia)

Nordsjaelland (Dania) / Valur Reykjavík (Islandia)

Hradec Kralove (Czechy) / Besiktas (Turcja) - przegrany z pary

CSKA Sofia (Bułgaria) / Maccabi Tel Awiw (Izrael) - przegrany z pary

Shkendija Tetovo (Macedonia Północna) / Hibernian (Szkocja) - tylko Raków

HJK Helsinki (Finlandia) / Motherwell (Szkocja) - tylko Raków

Benfica (Portugalia) / Heart of Midlothian (Szkocja) - przegrany z pary i tylko Raków

Lechowi nie wolno tu zagrać. Górnik i GKS mogą mieć przechlapane

Lech Poznań w przypadku klęski totalnej i porażki z dwumeczu z KI Klaksvik nie będzie rozstawiony w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jednak z uwagi na ścieżkę mistrzowską lista jego potencjalnych rywali nie prezentuje się zbyt imponująco. Przy czym oczywiście ktoś, kto przegrałby z Klaksvik, musiałby się obawiać każdego. Oto lista:

Drita Gnjilane (Kosowo) / Tre Fiori (San Marino)

Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) / MŁ Witebsk (Białoruś)

Riga FC (Łotwa) / Gyor (Węgry)

przegrany pary LE Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Omonia Nikozja (Cypr) - przegrany z pary

przegrany pary LE Universitatea Craiova (Rumunia) / KuPS Kuopio (Finlandia) - przegrany z pary

Rozstawione w IV rundzie eliminacji LK nie będą także potencjalnie GKS Katowice i Górnik Zabrze z uwagi na swój niski współczynnik UEFA. Zabrzanie mogą tu mieć dużo trudniej niż w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. Oba zespoły ze Śląska mogą się zmierzyć np. z AS Monaco czy Atalantą Bergamo. Górnik na pewno nie zmierzy się z nikim z pary Kopenhaga - Debreczyn. Uniemożliwia im to węgierski rywal w III rundzie el. LE. GKS Katowice w III rundzie el. LK zagra z izraelskim Hapoelem Tel Awiw, a na horyzoncie nie ma kolejnej drużyny z tego kraju. Oto lista:

Atalanta Bergamo (Włochy)

Braga (Portugalia) / Dinamo Mińsk (Białoruś)

Ajax (Holandia) / Shelbourne (Irlandia)

Freiburg (Niemcy)

AS Monaco (Francja)

FC Midtjylland (Dania) / Bohemians FC (Irlandia)

Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Dynamo Kijów (Ukraina)

KAA Gent (Belgia) / IFK Goteborg (Szwecja)

Rapid Wiedeń (Austria) / Paide Linnameeskond (Estonia)

Panathinaikos (Grecja) / CSKA 1948 Sofia (Bułgaria)

Brighton & Hove Albion (Anglia)

Partizan Belgrad (Serbia) / Toboł Kostanaj (Kazachstan)

FC Lugano (Szwajcaria) / NSI Runavik (Wyspy Owcze)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia) / Sankt Gallen (Szwajcaria)

Pafos (Cypr) / Red Bull Salzburg (Austria) - przegrany z pary

PAOK (Grecja) / Anderlecht (Belgia) - przegrany z pary

Kopenhaga (Dania) / Debreczyn (Węgry) - tylko GKS

Losowania wszystkich eliminacji odbędą się w poniedziałek 3 sierpnia w szwajcarskim Nyonie. O 12:00 Liga Mistrzów, o 13:00 Liga Europy, zaś o 14:00 Liga Konferencji.