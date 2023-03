Messi zaczepił Putellas na gali FIFA. Ujawniła, o czym rozmawiali

W poniedziałek odbyła się gala rozdania nagród FIFA The Best za rok 2022. Ogromny sukces odniósł polski ampfutbolista Marcin Oleksy, który został wybrany autorem najpiękniejszej bramki roku. Nagroda dla najlepszego piłkarza powędrowała do Leo Messiego. To drugie takie wyróżnienie w karierze argentyńskiego napastnika. Najlepszą zawodniczką świata została wybrana Alexia Putellas.

Messi zaczepił ją na gali FIFA. Ujawniła, o czym rozmawiali

Podczas ceremonii wręczenia nagród Leo Messi i Alexia Putellas przez chwilę ze sobą rozmawiali. Znają się dość dobrze, bo Messi grał przez wiele lat w FC Barcelonie, a zawodniczka jest obecnie jedną z największych gwiazd tego klubu, a gra w nim już od ponad dziesięciu lat. Dziennikarze spytali piłkarkę, czy rozmawiali na temat ewentualnego powrotu Argentyńczyka do FC Barcelony, o którym mówi się nieoficjalnie od kilku miesięcy.

- Nie jestem tak odważna, aby zapytać go, czy wróci do Barcelony. Leo Messi pogratulował mi i zapytał o kontuzję [zawodniczka zerwała więzadła w kolanie- red.]. Ja z kolei pogratulowałam mu wygrania mistrzostw świata i tyle - odpowiedziała Alexia Putellas.

Leo Messi w tym sezonie zagrał w PSG w 28 spotkaniach. Ma bardzo dobry bilans - 17 bramek oraz 16 asyst.

PSG po 25. kolejkach jest liderem ligi francuskiej. Ma 60 punktów, osiem więcej od wicelidera - Olympique Marsylii.