Trener Śląska nie wytrzymał po kompromitacji. "Obsraliśmy zbroję"

W środę Śląsk Wrocław zmierzył się w ćwierćfinale Pucharu Polski z KKS-em Kalisz. Zespół z ekstraklasy przegrał zaskakująco 0:3 z drugoligowcem. Losy zwycięstwa rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. W 20. minucie wynik spotkania otworzył Kasjan Lipkowski, a już minutę później bramkarza rywali pokonał Michał Borecki. W 44. minucie trzecie trafienie zanotował Mateusz Gawlik.

Trener Śląska niezadowolony po porażce w PP. "Drużyna nie była odpowiednio skoncentrowana"

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Ivan Djurdjević nie krył rozczarowania postawą Śląska. Spotkanie to określił "najsłabszym za jego kadencji". - Tak obsranego swojego zespołu jeszcze nie widziałem. Obsraliśmy zbroję i wyszło jak wyszło. 0:3 to wstyd roku, musimy ten wynik wziąć na klatę. Dopiero w drugiej połowie dokonaliśmy jakichś zmian, ale biliśmy głowa w mur. To, co się stało, jest niewytłmaczalne - stwierdził wprost.

- Każdy mecz ma swoją historię. Zaczęliśmy nerwowo, byliśmy spóźnieni i przegrywaliśmy większość pojedynków. Te dwie szybkie stracone bramki były tego efektem. Nasza drużyna nie była odpowiednio skoncentrowana. W przerwie wszyscy poważnie porozmawialiśmy, nie chcieliśmy się poddawać, ale nie byliśmy w stanie odrobić wyniku - dodał.

Śląsk był zdecydowanym faworytem środowego spotkania. Zespół z Kalisza pokazał już jednak wcześniej, że nie boi się drużyn z ekstraklasy. KKS wyeliminował w trwających rozgrywkach Widzew Łódź i Górnika Zabrze. - Wiedzieliśmy, że drużyna z Kalisza pokonała już rywali z ekstraklasy i nie mogliśmy pozwolić sobie na żadne zlekceważenie. Tę porażkę trzeba będzie przekuć w coś pozytywnego. Aktualnie jest mi wstyd i słowo "przepraszam" to za mało. Gratulacje dla KKS-u. Pozostaje mi życzyć im powodzenia w półfinale - podsumował Djurdjević.

KKS Kalisz w półfinale Pucharu Polski zmierzy się z Legią Warszawa. Śląskowi pozostała już tylko walka w ekstraklasie. W 23. kolejce rywalem wrocławian będzie Cracovia, a mecz ten odbędzie się w niedzielę 5 marca. Aktualnie Śląsk zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 28 punktów.